Cómo ayudan Inner Bonding y EFT Tapping a superar heridas, traumas y fobias

En la vida, todas las personas enfrentan desafíos y situaciones difíciles que pueden activar en ellas mismas emociones difíciles, especialmente a aquellos que han experimentado trauma en su infancia.

Los miedos y las fobias, así como otras emociones difíciles, las creencias limitadoras y atascos como la rabia, la ira, la vergüenza, la tristeza, el sentimiento de culpa, los conflictos de pareja, las dificultades en las relaciones íntimas, los bloqueos a la abundancia y la prosperidad, etc., pueden surgir como consecuencia de experiencias traumáticas como la violencia doméstica, las muertes o desapariciones prematuras, los abusos, el maltrato, el alcoholismo o la drogadicción en la familia o el círculo más cercano.

Afortunadamente, existen enfoques eficaces que ayudan a los adultos a gestionar estas emociones difíciles, que se podrían llamar tóxicas, a superar miedos, creencias limitadoras y fobias derivadas de las heridas y los traumas vividos. Dos de estas técnicas o métodos más eficaces son Inner Bonding (la conexión interior) y el EFT Tapping. Pedro Álvarez, coach emocional de Exsala formado y acreditado al máximo nivel internacional en ambas modalidades, las ofrece en sesiones online en español e inglés.

¿En qué consisten estas dos técnicas o métodos que tanta ayuda ofrecen? El Inner Bonding (la conexión interior) es un proceso de autodescubrimiento y sanación emocional desarrollado por la Dra. Margaret Paul. Se basa en la premisa de que las emociones difíciles, atascos de cualquier tipo y miedos se derivan de una falta de conexión con uno mismo, con el niño/la niña interior y de la falta de una relación saludable con nuestra propia esencia o "Ser Superior".

A través de Inner Bonding (la conexión interior), se aprende a cultivar una relación amorosa con uno mismo y a conectarse con las propias emociones, necesidades y deseos para convertirse en un verdadero adulto amoroso. En las sesiones de Inner Bonding, se exploran los miedos, las creencias, los comportamientos y las fobias derivadas de traumas infantiles junto con otras emociones tóxicas, como el dolor, la rabia y el sentimiento de impotencia. Se brinda un espacio seguro y de apoyo donde los individuos pueden identificar y procesar estas emociones, comprendiendo su origen y aprendiendo a liberarse de su influencia negativa. A través de la práctica del Inner Bonding, se fomenta la autocompasión, la autoaceptación y el autocuidado, promoviendo así la sanación emocional y el desarrollo de una mentalidad más saludable.

El EFT Tapping (Emotional Freedom Technique o Técnicas de Liberación Emocional) es otra herramienta poderosa que se utiliza para abordar una variedad de problemas emocionales, creencias limitantes, comportamientos negativos y fobias. Esta técnica combina la estimulación de puntos específicos en el cuerpo con la expresión verbal de las emociones (a la vez que se sienten en el cuerpo) y creencias negativas asociadas a ellas. Al hacerlo, se busca liberar la energía bloqueada y restablecer el equilibrio emocional. En el caso de los adultos que han experimentado traumas en la infancia, el EFT Tapping se utiliza para ayudar a identificar y expresar sus miedos y emociones difíciles de manera segura. A través de las sesiones online, se guía a los individuos para que toquen suavemente los puntos de acupresión mientras verbalizan sus miedos y emociones asociadas. Esto ayuda a desactivar la respuesta de lucha, huida o disociación del cerebro y a liberar la carga emocional negativa que acompaña a los miedos, las emociones difíciles y las fobias. Con la práctica regular del EFT Tapping, los adultos aprenden con rapidez a gestionar sus emociones de manera más efectiva y a reducir o superar los traumas vividos.

Además, la combinación del Inner Bonding y el EFT Tapping también ha demostrado ser efectiva en generar cambios positivos en otros aspectos de la vida. Estas técnicas pueden ser herramientas valiosas en procesos como dejar de fumar, perder peso y controlar la rabia, la ira, la vergüenza, la tristeza, el sentimiento de culpa, los conflictos de pareja, las dificultades en las relaciones íntimas y la búsqueda saludable de la abundancia y la prosperidad. También son eficaces para abordar cualquier miedo, comportamiento y falsas creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Mediante la aplicación de estas técnicas, se pueden transformar los patrones de pensamiento y comportamiento, fortaleciendo la resiliencia emocional y abriendo camino hacia una vida más plena y satisfactoria. En conclusión, el Inner Bonding y el EFT Tapping son enfoques efectivos para gestionar las emociones difíciles o tóxicas, superar los miedos y las fobias derivadas de traumas, con especial atención a las heridas (traumas) generados en la infancia. Estas técnicas ofrecen un espacio seguro y de apoyo donde los adultos pueden explorar sus emociones, comprender su origen y liberarse de su influencia negativa. Si se han experimentado heridas y traumas en la infancia y se está lidiando con emociones difíciles y tóxicas, miedos o fobias como resultado, hay que considerar explorar el Inner Bonding y el EFT Tapping como herramientas para mejorar el bienestar emocional. Hay que recordar que estas técnicas están disponibles en sesiones online en español e inglés, brindando la comodidad y accesibilidad necesarias para iniciar el camino hacia la sanación emocional. En estos momentos, no se está solo, y con el apoyo adecuado, se pueden superar los miedos, creencias y vivir una vida más plena y equilibrada.