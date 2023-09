¿De qué se trata el sistema tubeless enduro de NomOusse?

El Enduro Motorbike es un deporte que no solo implica cierto riesgo para la integridad física de los pilotos, sino que requiere esfuerzo físico, conocimientos técnicos y capacidad de conducción. Sin embargo, una de las cuestiones más importantes para evitar pinchazos y garantizar un buen agarre es asegurarse que los neumáticos se encuentran en buen estado y con la presión adecuada. En este sentido, NomOusse se ha convertido en una de las opciones que ofrece mayores ventajas a los pilotos, ya que su sistema tubeless enduro permite rodar a muy bajas presiones, ganando tracción, sin riesgo de pellizcar la cámara.

En qué consiste el sistema tubeless enduro de NomOusse Diseñado para durar de manera ilimitada, el sistema tubeless enduro de NomOusee es un neumático offroad para motos enduro y de trail que, al no tener cámara, puede rodar a las más bajas presiones, incluso con el neumático pinchado, puesto que protege la llanta de golpes al sobresalir 30 milímetros de esta. De esta manera, este producto ofrece a los usuarios la posibilidad de ajustar las presiones de acuerdo con sus gustos y necesidades.

Para ello, los ingenieros que crearon NomOusse desarrollaron un innovador mecanismo consistente en un conducto que conecta con la válvula de inflado en la llanta, el cual asegura un buen sellado y fijación a la llanta, sin necesidad de altas presiones. Por ende, este sistema tubeless enduro no necesita freno de cubierta y no tiene la limitación de pasar por debajo de este, razón por la que puede alcanzar la altura justa para lograr el máximo agarre.

Beneficios del sistema tubeless enduro Habida cuenta de las múltiples ventajas que ofrece el sistema tubeless enduro NomOusse, cada vez son más los pilotos que deciden implementarlo para la práctica de enduro y trail. A este respecto, este producto ha sido fabricado con materiales de calidades específicas para este tipo de especialidades de motociclismo, permitiendo realizar subidas o rodar en terrenos complejos sin ningún tipo de problemas.

A su vez, NomOusse es fácil de montar debido a que posee 9 hilos de poliamida Kevlar, los cuales no solo son inmunes a la oxidación, sino que proporcionan el doble de resistencia frente a los 6 alambres de acero de los neumáticos tradicionales. Del mismo modo, cuenta con una capa superior de desgaste y una capa resistente de goma extra dura para soportar pinchazos.

Con envíos a domicilio en un plazo máximo de 48 en España y Portugal, el sistema tubeless enduro NomOusse se ha convertido en la alternativa preferida de los pilotos para alcanzar el máximo rendimiento en el circuito.