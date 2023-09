La seguridad y eficiencia en almacenes logísticos: el sello BECOSAN®

En este mundo contemporáneo, caracterizado por un ritmo frenético y una demanda incesante de entregas inmediatas, los almacenes logísticos se han posicionado en un lugar primordial dentro de la cadena de suministro. En BECOSAN®, son plenamente conscientes de la responsabilidad que este escenario impone y, con ello, el imperativo de abordar la eficiencia y seguridad en igual medida El reto de la seguridad en perspectiva

La actividad frenética diaria de un almacén logístico es evidente: maquinaria en constante movimiento, personal desplazándose y mercancías que cambian de ubicación de forma incesante. En tal maraña de actividad, la seguridad es primordial. Desde BECOSAN® se entiende que esta seguridad va más allá de evitar accidentes: es garantizar que la actividad no se vea comprometida en ningún momento.

Uno de los protagonistas en esta dinámica es el pavimento industrial. Un suelo desgastado o que libere polvo es un riesgo evidente. Los costos de no atender estas deficiencias no solo se reflejan como potenciales accidentes sino también en reparaciones, desgaste de maquinaria y, en última instancia, un aumento en los gastos operativos.

Pavimentos de excelencia

Para BECOSAN®, un pavimento en óptimas condiciones es el primer paso hacia una operatividad fluida. Un suelo tratado adecuadamente no solo evita accidentes, sino que se convierte en la base de un tráfico de mercancías y personal eficiente. Al reducir la liberación de polvo, se garantiza un ambiente laboral óptimo y se reduce la contaminación de los productos.

Es aquí donde los tratamientos especializados toman protagonismo. Más allá de prolongar la vida del pavimento, lo que se busca es una reducción de costos en el largo plazo, traduciéndose en menos interrupciones y mantenimientos.

Seguridad integrada: la sinergia con A-SAFE

Aquí se reconoce el valor de alianzas estratégicas. Es por ello que A-SAFE, líder en soluciones de seguridad y protecciones industriales, se ha convertido en el mejor aliado. Sus barreras de seguridad, fabricadas con polímero de alta resistencia, redefinen lo que se entiende por protección en entornos industriales. Estas barreras, gracias a su flexibilidad, disipan la energía de impactos, asegurando que, en caso de colisión, no se levante ni dañe el pavimento. Por eso, al combinar un pavimento de calidad con las soluciones de A-SAFE, proporcionamos una seguridad integral, garantizando una operatividad sin interrupciones.

Esta alianza con A-SAFE va en línea con la filosofía de combinar experiencia y especialización para brindar soluciones que marquen una diferencia en la industria.

Mirando hacia el futuro

La seguridad y eficiencia no son entidades separadas, sino dimensiones complementarias de una logística moderna. BECOSAN® está comprometido a innovar y ofrecer soluciones que transformen el futuro de los almacenes logísticos. En BECOSAN®, no solo se adaptan a los desafíos actuales, sino que están preparados para anticipar y liderar los retos del mañana.

Para más información sobre dichas soluciones y servicios, contactar aquí mismo.