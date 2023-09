El TDAH en adultos puede ser un aliado 

La creatividad puede prosperar incluso en medio de desafíos extraordinarios. Una prueba viviente de ello es la vida de Alex Weapon, un artista gráfico y productor audiovisual.

Diagnosticado con TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) a una edad temprana, su historia es un testimonio inspirador de cómo ha logrado crear una discografía con más de 130 canciones, distribuidas en diversas plataformas de streaming, incluyendo Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music y más. Al comprender que es TDAH adultos, es posible dimensionar el desafío que Weapon ha afrontado y destacar la significativa carrera artística que ha desarrollado.

Viajar de la infancia al TDAH en adultos Desde sus días de infancia, Weapon fue etiquetado como un niño inquieto y curioso, incapaz de quedarse tranquilo por mucho tiempo. Los comentarios de sus abuelos sobre su hiperactividad eran frecuentes, y su impulsividad y desorden evidentes se entendieron cuando fue diagnosticado a los siete años de TDAH. A medida que creció, esta condición se convirtió en un desafío aún más significativo en su vida adulta. Mantener la concentración en una tarea durante un período prolongado se volvió una tarea ardua y lo que podría haberse completado en una hora a menudo le costaba diez, debido a las distracciones constantes que lo asaltaban. Su mente inquieta saltaba de idea en idea, dificultando cualquier intento de planificación estructurada.

Sin embargo, con el tiempo, Weapon llegó a ver el TDAH no solo como un desafío, sino como un aliado valioso en su búsqueda de la creatividad. Una de las características más notables de su trastorno es su insaciable curiosidad y su deseo constante de aprender cosas nuevas a través de la experimentación. Este enfoque autodidacta lo llevó a adquirir habilidades en múltiples programas de edición de imágenes, video, 3D y sonido, así como en aplicaciones útiles para sus proyectos. Aunque no se especializa en ninguna área en particular, se ve a sí mismo como un creativo generalista, capaz de abordar diversas tareas y proyectos con conocimientos y habilidades diversas.

El TDAH en adultos puede ser un aliado A pesar de su falta de formación en teoría musical y su incapacidad para mantener la atención en largos tutoriales, por el TDAH en adultos, Weapon ha logrado componer música de manera intuitiva y única. Selecciona samples de sonido que encajan con su visión y crea melodías que le resultan agradables al oído. Su método de prueba y error ha dado lugar a más de 130 canciones distribuidas en más de 30 plataformas de streaming.

A su vez, Weapon explora otras disciplinas creativas como el arte del landscaping, donde crea paisajes ficticios inspirados en su amor por la ciencia ficción. Aunque posee títulos en diseño gráfico (entre ellos, el publicitario), creación de entornos 3D y producción audiovisual, siempre está dispuesto a experimentar con nuevas aplicaciones y técnicas. La obra de Weapon también se extiende al mundo del cripto-arte, donde desafía las convenciones y tabúes culturales. Su enfoque sin censura se refleja en sus obras expuestas en OpenSea, que suelen ser audaces y provocadoras.

Alex Weapon se considera a sí mismo como una persona polifacética, inquieta y siempre ávida de aprender algo nuevo. Su TDAH, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en un compañero creativo inestimable. La constante curiosidad y el deseo de superación, impulsados por la identidad que refleja en su arte, son un testimonio inspirador de la capacidad humana para prosperar en medio de desafíos únicos.