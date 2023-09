Click para vivir: el impacto del cinturón de seguridad en lesiones medulares

Según, Indemnización por accidente, despacho de abogados especializado en accidentes de tráfico, la epidemia de lesiones medulares en accidentes de tráfico requiere atención urgente. Más de 70 españoles sufren una nueva lesión medular cada año debido a accidentes de tráfico. La acción inmediata y la concienciación pública son cruciales para reducir las lesiones medulares debidas a accidentes de tráfico en España Avances en seguridad vial y sus repercusiones en las lesiones medulares

En los últimos años, España ha experimentado una notable disminución en el número de lesiones medulares de origen traumático. Esto es, en gran parte, gracias a la implementación del sistema de puntos en los permisos de conducir y al aumento de las medidas de seguridad en los vehículos modernos. Sin embargo, el riesgo sigue latente debido a la circulación de vehículos antiguos que carecen de estas características de seguridad avanzadas.

La persistencia de vehículos antiguos y su impacto en la salud pública

Si bien la tendencia general apunta hacia una reducción en la casuística de accidentes de tráfico, esta disminución no es uniforme. Mari Carmen Sanchez-Horneros, investigadora y reconstructora de accidentes del despacho de abogados indemnización por accidente; explica que los vehículos más antiguos, algunos de los cuales aún tienen cinturones de dos puntos en sus asientos traseros, plantean un riesgo significativo. La presencia de estos automóviles en la carretera hace que la tasa de mortalidad no disminuya al mismo ritmo que el número total de accidentes.

El síndrome del cinturón de seguridad: una mirada histórica

Garret y Braunstein fueron los primeros en acuñar el término "síndrome por el uso de cinturón de seguridad" en 1961. Este síndrome abarca una serie de lesiones específicas, desde contusiones en la pared abdominal hasta lesiones intraabdominales y fracturas de la columna lumbar y pelvis. Estas condiciones médicas generalmente se presentan cuando los cinturones de seguridad no se emplean de manera adecuada o en accidentes de alta velocidad.

Vulnerabilidad infantil: un asunto de preocupación adicional

Es crucial señalar que los niños son especialmente susceptibles a lesiones graves cuando están involucrados en un accidente de tráfico. Las medidas de seguridad estándar, como los cinturones de seguridad, pueden no ser tan eficaces para proteger a los pasajeros más jóvenes, lo que intensifica la necesidad de sistemas de retención infantil de alta calidad.

Fractura de Chance: una lesión prevalente con cinturones de dos puntos

Una de las lesiones más comunes en accidentes donde se utilizan cinturones de dos puntos es la fractura de Chance. Esta fractura afecta a la columna toracolumbar y es fácilmente identificable mediante pruebas de imagen, incluso con una simple radiografía lateral. Se origina en la zona posterior vertebral y se extiende por diversas estructuras de la columna. Aunque generalmente no conlleva daño neurológico y suele ser estable, una manipulación inadecuada del paciente puede dar lugar a complicaciones.

La imperante necesidad de modernizar las medidas de seguridad vial

La seguridad en el tráfico es un tema de vital importancia que afecta directamente a la salud pública. Aunque se han logrado avances significativos en la reducción de accidentes de tráfico y lesiones medulares en España, aún hay camino por recorrer. Es fundamental que los vehículos antiguos sean modernizados o reemplazados para asegurar una disminución más uniforme en las tasas de morbimortalidad. La adopción de medidas de seguridad más sofisticadas, como cinturones de seguridad de tres puntos y sistemas de retención infantil de alta calidad, son indispensables para proteger a todos los pasajeros, independientemente de su edad.