¿Cuáles son las ventajas de usar el DEX de SysTrack en un banco?

Towers IT es una empresa de soluciones tecnológicas enfocadas en aspectos neurálgicos, como la virtualización, ciberseguridad, monitorización y VDI. Su gran objetivo es aproximar a los clientes productos de valor disponibles en el mercado internacional para mejorar sus procesos y proteger su información. Para ello, se han asociado con las marcas más vanguardistas a nivel mundial.

Uno de estos partners es la compañía Lakeside Software, fundada en el año 1997 y una de las líderes en IT Business Intelligence para medir la Experiencia Digital de los usuarios. Ellos son los desarrolladores de la solución SysTrack, una poderosa herramienta de gestión, auditoría, diagnosis de problemas, evaluación de virtualización, seguridad y control.

Experiencia con la banca de Lakeside SysTrack Lakeside SysTrack es una poderosa herramienta que se ha convertido en un importante aliado para muchos de los clientes de Towers IT. Este éxito está avalado por numerosas experiencias positivas. Una de las más recientes y que el equipo de la firma tecnológica quiso compartir se refiere a un importante banco de los Estados Unidos.

Explican que antes de usar Lakeside SysTrack, esta entidad financiera ubicada en EE. UU. tenía ante sí varios retos. Con un promedio de 1.000.000 de clientes diarios, el banco había reconocido problemas para monitorizar y mantener más de 7.850 equipos de emisión crítica de datos. Los ejecutivos y técnicos de Lakeside resumieron los problemas del banco en varios puntos específicos.

Además, mencionaron que tenían un limitado conjunto de herramientas de análisis forense de problemas, lo cual generaba un CAU reactivo en lugar de proactivo. No disponían de datos históricos de los problemas una vez producidos, por lo que la resolución de los mismos debía hacerse a base de conjeturas. Asimismo, no se generaban informes de gestión apropiados, por lo que la capacidad de planificación era limitada.

Los beneficios de la adopción de SysTrack Los representantes de Lakeside explicaron que conscientes de todos sus problemas, la directiva del banco realizó un meticuloso proceso de selección. En este se valoraron varias herramientas para mejorar su visibilidad sobre los datos que generaban los clientes del banco y se decidieron finalmente por Lakeside SysTrack, en especial por sus funciones SysTrack Operations, SysTrack Resolve y SysTrack Analyze.

Los beneficios de la implementación de esta herramienta fueron inmediatos y notorios. Se obtuvo una mayor visibilidad del espacio del usuario y se comenzaron a generar alertas proactivas que permitieron anticiparse a los problemas. Esto redujo la carga de trabajo para el equipo IT del banco y la del grupo de “help desk”. En esta área, se minimizó la cantidad de tickets abiertos.

Por otro lado, los expertos de Towers IT informaron de que la implementación del SysTrack de Lakeside también propició un mejor control de toda la infraestructura IT del banco. Esto tuvo una incidencia favorable en la toma de decisiones, lo cual a su vez mejoró la productividad de todo el personal involucrado. Finalmente, Towers IT dijo que la experiencia obtenida por este banco es el reflejo de lo que han vivido todas las compañías que han adoptado SysTrack.