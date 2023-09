Kenjo, la startup de software de RRHH, cierra una ronda de financiación de 8,8 millones de euros

La ronda de inversión de Seria A ha sido liderada por Hi Inov, con la participación de Lightbird e Innovation Nest. La financiación obtenida es muy significativa, ya que ayudará a la startup a consolidar su liderazgo para empresas blue collar en sectores como manufactura, retail, transporte y salud, y se enfoca en ampliar sus soluciones digitales. Kenjo, fortalecerá su presencia en Europa, especialmente en España y la región DACH, y continuará su expansión en América Latina, comenzando en México Kenjo, software de RRHH ‘todo en uno’ para pymes, ha cerrado una ronda de inversión de Serie A de 8,8 millones de euros liderada por el fondo Hi Inov. Esta inyección también ha contado con la participación de otros inversores notables como Lightbird e Innovation Nest, así como de inversores que ya habían respaldado a Kenjo entre los que se encuentran Redalpine y The Delta. Por su parte, Wolfgang Krause, Managing Partner de Hi Inov, se ha unido al consejo de Kenjo como General Partner.

La financiación obtenida es muy significativa, ya que ayudará a consolidar la posición de Kenjo como líder del mercado de software de RRHH para empresas blue collar de sectores como el manufacturero, retail, de transporte, logística o salud, entre otros. La startup hispano-alemana también se centrará en aumentar su conjunto de soluciones digitales para agilizar la gestión de los departamentos de RRHH.

Por otro lado, reforzará su actividad en Europa en donde está presente desde su nacimiento, con especial hincapié en España y la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). Además, continuará su expansión en LATAM que comenzó en 2022 con la formación de un equipo en México.

Una apuesta por impulsar el área de RRHH

Kenjo ofrece un software ‘todo en uno’ diseñado para reducir las tareas administrativas del departamento de RRHH y facilitar a las empresas el cumplimiento de la normativa laboral en diversos países. Para ello, cuenta con soluciones centradas en optimizar los procesos de RRHH más importantes, como el control de presencia, la gestión de vacaciones y ausencias, de nóminas, la planificación de turnos, el análisis de datos o las evaluaciones de rendimiento, entre otras.

"Esta ronda de financiación nos permitirá seguir avanzando en la innovación de nuestro producto y en el compromiso que tenemos de apoyar a los responsables de RRHH", comenta David Padilla, CEO y fundador de Kenjo. "A menudo se pasa por alto el papel fundamental que desempeña el área de RRHH para impulsar el crecimiento de las organizaciones. Por eso, es imprescindible que cuenten con la tecnología y los recursos necesarios para que puedan ser más eficientes y mejorar así la cultura de la empresa y el desarrollo de los empleados", añade.

Por su parte, Wolfgang Krause, Managing Partner de Hi Inov, describe la colaboración como "emocionante" y destaca el desarrollo que la compañía ha tenido en los últimos años. "Estamos impresionados por sus logros hasta el momento y nos complace añadir a Kenjo como la primera inversión de nuestro nuevo fondo, Hi Inov 3, que cerramos este verano. Esto demuestra nuestro compromiso de apoyar a equipos con una proyección prometedora en Alemania, Francia y Benelux".

Kenjo cuenta con oficinas en Madrid, Berlín, Zúrich y Ciudad de México, así como una cartera de clientes de más de 1.000 empresas de entre 20 y 500 empleados. El consejo de Kenjo también incluye a Julian Teicke, CEO de Wefox y Noor van Boven, co-fundadora de Invested y experta en RRHH tras haber liderado esta área en compañías como N26, SoundCloud y TomTom. Con esta nueva ronda de financiación, Kenjo se une a un amplio portfolio de empresas innovadoras y recibirá el apoyo de socios y asesores experimentados.

Sobre Kenjo

Cofundada en 2017 por David Padilla y Gonzalo Abruña, Kenjo es una empresa SaaS ('Software as a Service') especializada en la digitalización de RRHH. Gracias a su software de RRHH ‘todo en uno’ ayuda a gestionar la fuerza de trabajo de las pymes en sectores como el industrial, de servicios y comercial.

Kenjo cuenta con más de 70 empleados y oficinas en Berlín y Madrid, así como en Latinoamérica, Austria y Suiza. Trabaja con más de 1.000 empresas de entre 20 y 500 empleados entre las que destacan Jaguar, Domino's Pizza, Toni Kroos academy, BBVA, Verdecora, Alquiler Seguro o Caritas.

Con Kenjo y desde la nube, las compañías pueden administrar documentos, gestionar vacaciones y ausencias, realizar evaluaciones del desempeño o planificar turnos de trabajo, entre otras acciones. Su objetivo principal, además de automatizar las tareas administrativas de RRHH, es fomentar una cultura empresarial que permita el desarrollo profesional y personal de los empleados. Más información: www.kenjo.io.