Mery, empresa de productos de limpieza, analiza cuáles son las manías de los españoles a la hora de limpiar

Barrer y fregar el suelo a diario es una de las costumbres españolas más extendidas y, cuando se hace, siempre de dentro hacia afuera Mery, la firma española de productos de limpieza para el hogar y conocida por ser la fregona (lila) que viralizó Shakira hace unos meses, comparte algunas anécdotas de los españoles a la hora de limpiar su casa.

Costumbres, supersticiones y manías de los españoles a la hora de limpiar

Tradicionalmente España ha sido considerado el país que más limpia (aunque no el más limpio) de Europa. Suelos en los que se puede comer, ni una mota de polvo en los muebles, fanáticos de compartir y probar tanto los trucos de limpieza de antaño como aquellos más inverosímiles y también bastante supersticiosos.

Manías supersticiosas

Los más supersticiosos dicen que si se hace algo de esto se atrae a la mala suerte, "¿te suena alguna de ellas?"

Barrer o fregar el suelo hacia afuera, ya que hacerlo en dirección opuesta a la puerta da mala suerte. Así que los movimientos deben ser de dentro hacia la salida, para que "lo malo" salga del hogar y no al contrario. Además, parece ser que hacerlo de noche la atrae, por lo que mejor hacerlo durante las horas de sol.

Otra de ellas es limpiar la mesa con papel. Se dice que limpiar la mesa con papel (y no con una bayeta) trae mala suerte al bolsillo, ya que al utilizar papel para limpiar se hace un feo al dinero.

No hay que dejar nunca un jarrón con flores marchitas, los cuadros torcidos o las puertas cerradas si no se quiere atraer al mal augurio y se quiere que la energía fluya.

En cuanto a las costumbres de los españoles, estas son las más comunes:

Una rutina con horarios

No hay español que no dedique un día a la semana a dejar impoluto su hogar. Normalmente ese día suele dejarse para el fin de semana e invierten entre 2 y 3 horas para dejarlo todo reluciente. Además, suelen madrugar para terminar pronto y aprovechar el día de fiesta. Y limpiar antes de irse de vacaciones parece ser una manía muy común para irse con la mente en paz.

Fregar y barrer el suelo a diario

Nadie se esconde. Se barre, se pasa el aspirador o se friega el suelo una vez al día, haya o no mascotas. Se limpie o no el resto, el suelo siempre tiene que estar impoluto para una mayor sensación de limpieza.

Armarios ordenados y habitaciones ventiladas

Es típico almacenar cosas de hace años, como los dibujos de los niños, recuerdos de viajes o de familiares. Por este motivo utilizan una gran cantidad de utensilios de almacenaje, porque también les gusta el orden y que (casi todo) esté oculto a la vista para conseguir una sensación de calma.

Además, suelen ventilar el hogar nada más levantarse, para refrescar y renovar el aire de las habitaciones.

