Apoyo emocional y reducción de la morbimortalidad, beneficios de prescribir las asociaciones de diabetes

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha presentado un consenso con todas las entidades y sociedades científicas colaboradoras de la campaña ‘Prescribe Asociacionismo en Diabetes’. Otras de las ventajas de recomendar el ámbito del asociacionismo son: orientación sobre derechos; adherencia al ejercicio; y preparación de la visita con el profesional sanitario El apoyo emocional, la reducción de la morbimortalidad y el ahorro de costes son los principales beneficios de recomendar asociaciones de pacientes con diabetes. Así lo asegura un documento de consenso impulsado por la Federación Española de Diabetes (FEDE) que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Fundación redGDPS y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos(CGCOF).

Este documento forma parte de la campaña ’Prescribe Asociacionismo en Diabetes’, que pretende fomentar la recomendación de asociaciones de pacientes por parte de profesionales sanitarios, como ocurre en países de nuestro entorno. En este sentido, el presidente de FEDE, Juan Francisco Perán, señala: "En España, las asociaciones de pacientes suponen un importante recurso para los profesionales sanitarios en el ámbito de la formación terapéutica en diabetes a los pacientes".

A esto lo viene a reforzar un estudio publicado en Journal of Diabetes Research & Clinical Practice, en el que se asegura que el apoyo entre iguales puede reducir significativamente el estrés y la sensación de aislamiento asociados con la enfermedad. Además, participar en las actividades de una asociación de pacientes logra un mayor compromiso con la comunidad.

La reducción de la morbimortalidad es otra de las ventajas del asociacionismo. De hecho, "cuando las personas con diabetes generan fuertes vínculos a la red de grupos de voluntarios y servicios comunitarios que ofrecen las asociaciones son capaces de mantenerse motivados y tener una participación continua en estas actividades; lo que a largo plazo implica mejorar su estado físico, emocional y pérdida de peso, disminuyendo así factores de morbimortalidad", añade Perán.

También las asociaciones son un recurso que permite reducir el gasto sanitario. Según el informe de FEDE ‘Prescripción de asociacionismo en diabetes: La orientación que salva vidas’, el ahorro potencial se estima en aproximadamente 1.640 millones de euros anuales.

Otros beneficios de la prescripción de asociaciones que se recogen en el documento de consenso son: educación diabetológica; orientación sobre derechos; adherencia al ejercicio; y preparación de la visita con el profesional sanitario que corresponda en cada momento: farmacéutico, enfermero, médico de atención primaria o médico especialista. Y es que, "las personas con diabetes tienen derecho a acceder a todos los recursos necesarios para manejar su condición y tener una vida saludable y autónoma. A través de la prescripción social se puede garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan y promover la equidad en materia de salud", apunta Perán.

Encuentros con sociedades científicas

FEDE ya ha presentado este consenso sobre los beneficios de la prescripción de asociacionismo en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), comenta: "Desde la farmacia, sabemos que en salud todo suma. Y, por eso, los farmacéuticos no sólo ayudamos a los pacientes a cumplir adecuadamente sus tratamientos y les asesoramos sobre hábitos de vida, sino que también les orientamos para que acudan a las asociaciones de pacientes".

El CGCOF cuenta con la iniciativa Escuela con pacientes, que da voz a un paciente más activo, empoderado y corresponsable con la gestión de su enfermedad. "Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos nos sumamos a esta campaña porque las asociaciones aportan un soporte emocional, legal, social y educativo imprescindible, que ayuda a empoderar a los pacientes. Y un paciente empoderado que conoce su enfermedad y que está comprometido con su autocuidado es un paciente más sano, con menos riesgo, que acude menos al sistema sanitario y que genera también menos costes al sistema público. Sólo en diabetes, estimamos que el asociacionismo ayuda a reducir en 1.640 millones de euros el gasto de la sanidad pública", añade Aguilar.

Los médicos internistas, representados por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), también se han querido sumar a la campaña y al consenso. "Los internistas desempeñan un papel fundamental en la atención a las personas que viven con diabetes tipo 2. Campañas como ‘Prescribe Asociacionismo en Diabetes’ reconocen la labor importante de las asociaciones de pacientes y, de la mano de los profesionales sanitarios, contribuyen a la sensibilización social y a un mejor abordaje de la patología para lograr una mejor calidad de vida para los pacientes", apunta la doctora Juana Carretero, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

La iniciativa ‘Prescribe Asociacionismo en Diabetes’ cuenta con el apoyo de Abbvie, Abbott, Boehringer Ingelheim, Lilly, Novo Nordisk y MSD.