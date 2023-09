Cóctel de bodas personalizado, un producto de gran éxito según la ESCOM

En las bodas, todos los detalles de la celebración deben cuidarse con el máximo detalle para que todo salga a la perfección en un día tan memorable tanto para los novios como para los invitados.

El lugar, la organización general del evento, la comida y otros factores no pueden descuidarse, incluyendo uno de los más importantes: el cóctel de bodas.

ESCOM, la Escuela de Coctelería de Madrid, lleva años liderando el mercado de la formación en coctelería, bartending y mixología, ofreciendo formación completamente práctica y real en auténticas coctelerías de Madrid y siempre con los mejores bartenders del sector.

Cócteles para bodas personalizados La gran mayoría de las bodas siempre dedican parte de su esfuerzo en la coctelería del evento, al igual que la comida. Por ello, ESCOM ingenió una idea única: crear dos cócteles originales y exclusivos para cada miembro de la pareja y ofrecerlo como símbolo de la unión entre ambos, y de sus personalidades, a los invitados.

El primer cóctel es el ‘Her’, que representa la esencia y el gusto de la novia, reflejando no solo su personalidad, sino también su elegancia, su feminidad y delicadeza. La bebida puede estar compuesta por sabores sutiles y suaves, con toques de frutas frescas, notas dulces y flores, captando la gracia y la belleza de la novia.

El segundo cóctel, ‘Him’, está inspirado en el novio y su estilo particular, pudiendo reflejar su sofisticación, masculinidad y las preferencias de sabor que más lo distingan, incluyendo ingredientes más intensos como notas amargas, destilados robustos e interesantes especias. El cóctel reflejará el fuerte carácter del novio.

Elaboración de los cócteles personalizados Cada cóctel personalizado se crea a través de un proceso de recopilación de información de los novios, para así conocer sus preferencias de sabor, destilados favoritos, ingredientes preferidos, estilos de cóctel, sus apariencias y presentaciones, las temáticas o inspiración, cualquier restricción dietética o alergias que puedan tener y los destinos o experiencias de un viaje especial que quisieran ver reflejado en sus cócteles.

De esta manera, las respuestas a estas preguntas serán de ayuda para comprender mejor los gustos y preferencias de cada uno de los novios, así los expertos mixólogos de ESCOM se encargarán de diseñar cócteles personalizados únicos que sean satisfactorios para la pareja y sus invitados.

Además, los especialistas se aseguran de que cada cóctel tenga una presentación impecable e inolvidable, adornando cada vaso con detalles elegantes, al igual que la posibilidad de personalizar los nombres de las bebidas para darle un toque personal al evento, de manera que cada aspecto de un día tan especial como la boda sea único, tal como los novios lo habían soñado.

Sorprender a los invitados con una barra de coctelería Por otro lado, si se desea añadir un toque de originalidad y distinción a la boda, una idea perfecta es la inclusión de una elegante barra de coctelería durante el cóctel de recepción. Esto implica la creación y presentación de cócteles excepcionales y personalizados para los invitados, brindando una experiencia única que elevará el nivel de la celebración. Desde ESCOM se ocupan de todo, desde la instalación de la barra y la presencia de un experto bartender hasta la selección de bebidas de alta calidad, la vajilla y todos los detalles necesarios para que el evento sea inolvidable.