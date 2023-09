En Marbella, está a la venta uno de los penthouses más caros de España

Tener una propiedad residencial en la Costa de Sol es un lujo y también una compra inteligente. Los propietarios no solo encuentran allí hermosas y exclusivas opciones, sino la calidad de vida mediterránea, de magnífico clima todo el año y una cultura encantadora.

Dirigida por el experto en luxury real estate Christian H. Zeuthen, la agencia Zeuthen & Company ofrece una amplia gama de inmuebles exclusivos en la Costa del Sol con excelente ubicación, entre las que destaca el Penthouse One, de la Milla de Oro, ubicado en la primera línea del complejo Puente Romano. Este penthouse Marbella se encuentra entre los más caros de España.

Propiedad única en su tipo Una trayectoria de más de 15 años ha hecho del equipo de Zeuthen & Company una firma experimentada en villas de lujo en Marbella y otros lugares muy solicitados, como Nueva Andalucía, Puerto Banús, Sierra Blanca, Elviria y otros puntos de la costa. El complejo Puente Romano es un lugar extremadamente solicitado, ya que en la Milla de Oro de Marbella los propietarios y sus invitados se deleitan con gastronomía de primer nivel y una vida nocturna sensacional, que se complementa con su club de tenis de fama mundial y el club de playa de la marca Fendi.

El penthouse en Marbella es único en su tipo. Su espacio habitable de 454 m² se logró con la unificación de dos áticos dúplex con vistas al Mediterráneo y a la Sierra de La Concha. La sofisticación en la decoración distingue a Penthouse One, cuya opulencia no riñe con el buen gusto y la armonía con la naturaleza.

El inmueble, totalmente amueblado, se ubica en los Jardines Persas del complejo y ocupa dos niveles, que armonizan en la disposición de espacios íntimos y colectivos. Los espacios interiores lucen colores neutros que resplandecen con la luz natural y se abren a dos salas, una con una amplia barra y otra con asientos de lujo para descansar mirando el paisaje.

Entre las habitaciones se incluyen siete dormitorios con armarios empotrados, ocho baños, tres plazas de garaje, piscina privada y una terraza adicional de 211 m². Para la climatización, la agencia consideró todas las posibilidades, al garantizar aire acondicionado, chimenea y suelo radiante, incluso en los baños. Las mejores experiencias culinarias en casa se pueden vivir gracias a que la cocina del penthouse está equipada con electrodomésticos de última generación; entre estos, un frigorífico/congelador americano, horno integrado y vinoteca y un amplio espacio de almacenamiento.

Servicios completos Uno de los áticos más caros de España, a la venta en Marbella, cuenta con ascensor, gimnasio, jacuzzi, pista de tenis y seguridad las 24 horas, además de un servicio de conserjería dispuesto a atender cualquier requerimiento.

Zeuthen & Company destaca en el luxury real estate por su experiencia, energía e inspiración en la atención a sus clientes. Abogados y especialistas financieros se encargarán de acompañar a los interesados en adquirir el Penthouse One de la Milla de Oro de Marbella, con una gestión total en cada etapa del proceso de compra.