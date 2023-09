La innovadora forma de donar a ONG y ESAL que transforma las compras en solidaridad, RobynGoods

RobynGoods (RG) es una plataforma digital pionera en el mundo. No existe nada igual. Es la primera tienda virtual, cuya innovadora forma de donar, que tiene como beneficiarias a las ONG y ESAL, transforma las fórmulas tradicionales de las compras online y offline en solidaridad. Todas las empresas se crean para generar beneficios menos RobynGoods. Este eSolidario reparte sus ganancias entre las entidades sin ánimo de lucro a través de las compras de los usuarios y las empresas. RobynGoods dinamita el concepto de compañía, ya que su filosofía base es repartir sus beneficios. RobynGoods propone un modelo alternativo, único, innovador y disruptivo.

Uno de los mecanismos de RobynGoods que más donaciones está generando es el cofre solidario, un revolucionario sistema de cesión de beneficios que ha llegado para cambiar la forma en que las compañías contribuyen a las ONG y ESAL. A través de este ingenioso mecanismo, las compras realizadas por las empresas y los usuarios se convierten en una oportunidad para marcar una diferencia significativa en la sociedad, ya que generan un fondo de recursos económicos importante. El cofre solidario crece con cada adquisición, permitiendo que las organizaciones colaboradoras reciban los beneficios acumulados conforme a los criterios establecidos en unas bases reglamentarias. Estos se destinan para llevar a cabo proyectos transformadores en beneficio de la sociedad.

Este cofre solidario es el resultado de la sinergia entre el mundo empresarial y el compromiso social. Con este novedoso enfoque, los usuarios y las compañías pueden hacer un impacto real y duradero en la sociedad, mientras mantienen sus operaciones habituales. Es decir, solo con comprar en esta singular plataforma se genera donación porque RobynGoods lo hace posible. Al remitir los beneficios generados por las compras hacia las ONG y ESAL colaboradoras, se crea un ciclo que promueve la solidaridad y la responsabilidad social corporativa.

Gracias a esta iniciativa, más y más organizaciones benéficas pueden obtener los recursos económicos necesarios para llevar a cabo proyectos de desarrollo, asistencia humanitaria y ayudas sociales a quienes más lo necesitan. RobynGoods introduce en el sistema de consumo, un concepto creativo: las compras generan donaciones, modificando los resultados, los beneficios no revierten en la propia empresa, que se mantiene con un sistema de rentabilidad sostenible, justa y equilibrada, sino que se dirigen a las entidades sin ánimo de lucro.

A través de este eSolidario han recibido donativos para sus causas: Mensajeros por la Paz, Woman’s Week, Fundación Real Betis Balompié, Down Sevilla, Fundación Telesforo Bravo, Asociación Promemar, ONG Balance World, Corazón y Vida, Fundación Celta de Vigo, Adepac, Sonrisas Canarias, Abrigos y Sonrisas y Pro Animal Gomera.

Una lista de entidades que crece día a día.