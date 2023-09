Lotería Berenguela cuenta los mitos y supersticiones más populares de la Lotería de Navidad

Mitos y supersticiones de la Lotería de Navidad: los bulos y manías más extendidos entre la gente Comienza la cuenta atrás para la Lotería de Navidad 2023, y con ello comienzan también las colas en las administraciones de lotería de todo el país. Siendo el sorteo más popular desde hace más de 200 años, existe entre la gente toda una serie de mitos y supersticiones relacionados con la Lotería de Navidad.

Los números bajos y altos nunca salen premiados

El primer mito que rodea al sorteo de la Lotería de Navidad es la creencia popular de que los números bajos y altos nunca salen premiados, pero las probabilidades de que salga premiado un número bajo, medio o alto son exactamente las mismas.

El número 00000 está reservado para la Casa Real

Durante años se dijo que este número estaba reservaba para el Rey y la Casa Real, pero no es cierto. De hecho, este número está siempre disponible en varias administraciones.

Si se compra un décimo en una gran administración de loterías tienes más probabilidades de ganar

Es cierto que las grandes administraciones han repartido muchos premios importantes de Navidad, pero la explicación es muy fácil: venden muchísimos décimos, y cuantos más números distintos venden, más probabilidad de dar el Gordo.

Si se escoge un número concreto, la probabilidad de ganar es mayor

En el Sorteo de Navidad hay 100.000 números en el bombo, y cada número tiene exactamente las mismas posibilidades de ganar. No importa que el número que juguemos sea "bonito" o "feo", especial o comprado en una gran administración. Sólo se aumenta la probabilidad de ganar comprando más números diferentes.

El Sorteo de Navidad de 2019 fue amañado

En el Sorteo de Navidad de 2019 se generó una gran polémica cuando se vio a un funcionario volver a introducir en el bombo una bola que se había caído al suelo. Loterías y Apuestas del Estado desmintió el rumor aclarando que tanto sus funcionarios como sus familiares directos no pueden jugar en ningún sorteo.

Supersticiones más habituales de la Lotería de Navidad

Es habitual que bares, empresas, asociaciones etc., jueguen siempre al mismo número todos los años.

Mucha gente suele buscar números relacionados con fechas señaladas, acontecimientos importantes del año, etc.

Comprar Lotería de Navidad en lugares donde ha sucedido una desgracia.

Pasar el décimo de por el lomo de un gato negro o sobre el vientre de una embarazada.

Frotar el décimo sobre la espalda de un jorobado o sobre la cabeza de un calvo.

Cuando una administración de loterías reparte El Gordo de Navidad, el año siguiente sus ventas aumentan de forma espectacular.

Cuando hay cola para comprar lotería, hay que ponerse a la izquierda en los días impares y a la derecha en los días pares.

Entrar en la administración con el pie izquierdo y asegurarse de que el lotero entregue la lotería con la mano derecha.