AUMAT confía en Trafilex para la defensa legal de sus asociados y clientes en caso de accidente

La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) ha firmado un acuerdo de colaboración con Trafilex para que tanto los asociados de AUMAT como sus clientes cuenten con la defensa legal de Trafilex en caso de accidente de tráfico. Aunque Trafilex es reconocida por su ágil sistema telemático, el acuerdo incluye la posibilidad de atender citas en las instalaciones de AUMAT La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) es el colectivo mayoritario del sector en la provincia con 1.200 socios, siendo el colectivo del taxi referente en la Costa del Sol, que aglutina el mayor número de licencias en el litoral malagueño.

Trafilex es una firma jurídica malagueña que únicamente gestiona accidentes de tráfico, convirtiéndola en una firma ultra especializada en esta materia. Trafilex ha desarrollado un protocolo de actuación propio, lo que hace que los resultados en las indemnizaciones sean superiores a lo que puedan ofrecer tanto las aseguradoras como otros despachos de abogados no especialistas en cuestiones relativas a accidentes de tráfico. El despacho de abogados cuenta además con una red de clínicas para garantizar la salud de sus lesionados y que no todo se centre únicamente en la indemnización, sino en la salud de los profesionales del Taxi.

Entre las ventajas que ofrece Trafilex está que sólo cobra en caso de que se obtenga una indemnización y al final de todo el procedimiento, sin necesidad de adelantar cantidades. Es lo que se conoce como modelo a éxito para el cliente, si no se obtiene indemnización, Trafilex no cobra honorarios.

Trafilex se ha convertido en una marca de referencia dentro del ámbito legal de los siniestros de tráfico y especialmente reconocida en la provincia de Málaga, más aún desde su reciente apuesta de patrocinio por el Málaga Club de Fútbol, donde luce su logo en el pantalón de la equipación del Málaga.

Este acuerdo de colaboración supone un gran apoyo a la defensa legal de todos los asociados de AUMAT, ampliando las ventajas del acuerdo a sus clientes, familiares y amigos en caso de un accidente de tráfico.