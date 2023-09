Libro Ideas recomienda 5 obras para disfrutar de la lectura el próximo otoño

En el momento de comprar libros, es preciso repasar qué es lo que aconsejan los expertos que se dedican a este sector. Actualmente, una de las propuestas más interesantes en este ámbito es la de Libro Ideas, cuya oferta está integrada por una cuidada selección de clásicos y novedades.

El propósito de esta librería, que cuenta con 3 locales en Valencia y uno en Andorra, no es tener todos los libros, sino contar con los que sean más significativos, tanto en ficción como en no ficción. Para los meses de septiembre y octubre, los profesionales de esta firma han elaborado un listado que se presenta a continuación y que está integrado por novelas y ensayos. Algunas de estas obras se publicarán próximamente y otras son clásicos de gran vigencia en la actualidad.

El pacto del agua, de Abraham Verghese Esta novela ha recibido excelentes críticas tanto del público como de medios especializados. Se trata de una saga familiar que se desarrolla en Kerala, en la India. La familia que protagoniza esta historia sufre una aflicción que se parece mucho a una maldición: en cada una de sus generaciones, una persona muere ahogada.

Mirafiori, de Manuel Jabois Publicada en 2023, Mirafiori es la tercera novela en la carrera del periodista y escritor Manuel Jabois. El libro narra una historia de amor entre dos personajes que se conocieron en la adolescencia y que ya han cumplido los 40 años. Mientras Valentina es una actriz exitosa, él, que es el narrador, es un hombre despechado y sin fortuna. Ahora bien, entre ambos hay un secreto guardado que sale a la luz y que, en principio, no tiene explicación.

Los divagantes, de Guadalupe Nettel Además de las novelas anteriormente mencionadas, los especialistas de Libro Ideas recomiendan este libro de cuentos que está compuesto por 8 relatos. En ellos, distintos personajes deben confrontar tanto lo desconocido como sus propios miedos.

Los cuatro libros, de Confucio Se trata del texto fundamental de la filosofía confuciana que enfrenta el individualismo planteado por el taoísmo. Esta corriente filosófica busca representar la dimensión social de un hombre cuya moralidad se define por el deber, la posición y la función, tanto en la familia como en el Estado.

Prometeo americano, de Kai Bird y Martin J. Sherwin El subtítulo de esta obra es El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer. Se trata de la biografía de uno de los científicos más relevantes del siglo XX. Recientemente, la vida de Oppenheimer se ha vuelto un tema de conversación pública, por el estreno de la película basada en este libro, por lo que puede ser interesante para los amantes de la historia.

