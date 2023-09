WoodAddicts y su extenso catálogo de láminas de PVC espumosas

La celebración de un congreso, la comercialización de un producto o la publicidad en su manera más convencional tienen un denominador común: la representación gráfica de aquello que se quiere vender, ya sea un producto o un servicio.

Hoy en día, parece que la digitalización ha eclipsado los soportes tradicionales de publicidad, no obstante, nada más lejos que la realidad, dichas estrategias siguen teniendo un gran impacto en los consumidores. A pesar del protagonismo que ha obtenido internet en los últimos años, la venta física sigue teniendo un papel fundamental, un papel que difícilmente va a desaparecer, por lo que hay que velar por ella.

La estética de un stand, la composición de sus elementos y la calidad de la estructura son algunos de los aspectos que marcan la diferencia en la presentación de productos. Ya sea en una exposición fotográfica, en un museo o en un supermercado, los soportes que sujetan el objeto u objetos protagonistas tienen que ser de calidad para causar el mejor efecto posible.

Para ello, las láminas de PVC espumadas (tipo FOREX) son un material ideal para dejar volar la imaginación y llevar el stand soñado a la realidad. En este sentido, WoodAddicts ofrece un amplio catálogo de este producto para adaptarse a las necesidades de todos sus clientes.

Las propiedades que presentan las láminas PVC espumadas de WoodAddicts Con todo tipo de materiales para manualidades, bricolaje o bellas artes, WoodAddicts se ha establecido como en referente en la compra online de todo tipo de productos. Entre su catálogo se pueden encontrar láminas de PVC espumadas tanto de diferentes colores como en blanco u en negro. Las de colores, con 3 mm de grosor y las blancas y negras, con grosores variables (hasta 30mm), todas ellas destacan por su flexibilidad, resistencia (en especial a la intemperie) y su fácil mecanización. Dichas características, acompañadas de decenas de virtudes más, hacen de estas placas el material ideal para personalizar cualquier proyecto personal o profesional.

Sea cual sea la finalidad que se le quiera dar a la lámina de PVC, contar con la propuesta de WoodAddicts es una gran alternativa, pues entre sus características también se encuentra el hecho de que se trata de un producto termoplástico. En su producción, este se somete al calor, por lo que el resultado es un material blando que puede moldearse con facilidad. De la misma forma, para aquellos que prefieren un resultado más sólido, con el efecto del frío, el resultado es el contrario. Gracias a ello, se pueden obtener estructuras más rígidas, como una caja, o formas más abstractas y personalizadas.

Finalmente, otra caracteristica destacable es su durabilidad. WoodAddicts garantiza la resistencia en sus productos, no solo gracias a su proceso de fabricación, sino también al film protector con el que protegen sus ventas en su proceso de transporte y entrega.

Aplicaciones de todo tipo En el mundo de la creatividad, el cual incluye desde la publicidad hasta la fotografía, las láminas de PVC espumosas son un material de lo más popular. Esto se debe a que, como ya se ha mencionado anteriormente, son ideales para la creación de stands originales en congresos; para una exposición fotográfica, cuyas imágenes pueden imprimirse en cada lámina; para la construcción de una maqueta; o para la señalización creativa en un comercio o en un evento.

No obstante, su aplicacion no se limita a las bellas artes, sino que también puede tener finalidades más prácticas. En este sentido, las láminas de PVC pueden utilizarse en proyectos de interiorismo, construyendo desde mamparas hasta falsos techos.

Sea cual sea la finalidad que se le quiera dar a la lámina de PVC, contar con la propuesta de WoodAddicts es una gran alternativa, pues se adapta a un sinfín de necesidades. Asimismo, solicitar sus servicios es muy fácil, ya que puede hacerse desde casa gracias a su e-commerce, enviando sus productos en 24 horas y de forma gratuita.