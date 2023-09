Hipoges alcanza los 49.000 millones de euros bajo gestión para liderar el servicing en el sur de Europa

La compañía ha compartido las principales cifras de negocio y objetivos con más de 1.000 agencias inmobiliarias en su evento Move On. Estos números suponen quintuplicar su volumen de negocio desde 2008. Además, el servicer ha aprovechado la cita para anunciar el lanzamiento de su nueva web Hipoges, servicer líder en Asset Management en España, celebró por tercer año consecutivo su evento Move On. El acto contó con la presencia de más de 1.000 agentes inmobiliarios y empleados de la compañía que compartieron espacio para conocer de primera mano las principales cifras de negocio, objetivos y próximos retos.

En este sentido, destacan los más de 49.000 millones de euros que Hipoges tiene actualmente bajo gestión, lo que supone quintuplicar su volumen de negocio desde 2008 y le permite convertirse en el servicer de referencia en el Sur de Europa. Asimismo, este año la compañía ha logrado alcanzar la cifra de 1.700 empleados de los que 1.000 forman parte de la plantilla de España.

Los directores de la compañía Carlos Pérez de Yrigoyen, Rafael Torregrosa y Borja Izquierdo compartieron éxitos y objetivos futuros con los asistentes. Asimismo, Nuno Antunes, Global Chief Real Estate Officer resaltó la importancia de la colaboración entre Hipoges y su red de colaboradores y agencias inmobiliarias "sin los que los éxitos de la compañía no habrían sido posibles de alcanzar".

Uno de los momentos más personales de la noche fue la entrega de premios, llevada a cabo por parte de Juan Ramón Prieto, director Global de Operaciones de la compañía a los agentes comerciales que han contribuido de manera sobresaliente al crecimiento de la compañía.

Estos galardones reconocen el gran trabajo y dedicación de los agentes comerciales en diferentes categorías: volumen de ventas obtenidas en residencial, volumen de ventas no residencial, volumen de ventas obra nueva y mejor bróker en HipogesWorks, la plataforma de la gestión de activos de la compañía. Además, se premió al mejor bróker de cada comunidad autónoma.

Por último y para cerrar el evento, Hugo Vélez, Managing Partner y CO-CEO de Hipoges quiso destacar el crecimiento que la compañía ha experimentado desde su fundación hace 15 años "logrando alcanzar metas que no nos llegábamos a imaginar".

Hipoges Move On 2023: digitalización al servicio del cliente

La compañía eligió esta cita como el escenario perfecto para anunciar el lanzamiento oficial de la nueva página web para la venta de activos: realestate.hipoges.com/. La plataforma renovada cuenta con diferentes novedades e incorpora nuevas tecnologías que permiten al usuario disfrutar de una experiencia de búsqueda renovada y novedosa.

El evento del servicer contó con la participación y colaboración de diferentes partners y patrocinadores como Fotocasa, Grupo Control, F&G (Formalización y Gestión), Floorfy, Cyma, Opteam y WTW (Willis Towers Watson) que quisieron acompañar y apoyar a Hipoges en el evento más importante de la compañía.