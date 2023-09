Siwon, la firma de cosmética masculina, aterriza en el centro comercial Wow Concept de Madrid

Siwon, la marca de cosmética masculina, aterriza en el centro comercial Wow Concept de Madrid.

Tanto si apasiona estar al filo de las últimas tendencias en cuidados para hombres, como si simplemente gusta mirarse al espejo y saber que se tiene un aspecto envidiable casi sin esfuerzo, hay un nuevo lugar que las personas tienen que visitar.

Siwon, una de las marcas de cosmética masculina líderes en España, llega por fin al centro comercial Wow Concept en la Gran Vía de Madrid.

Lo único que podía faltarle a este templo del diseño de 5.500 metros cuadrados y una tienda online divididas entre más de 250 firmas de moda, belleza, tecnología y decoración... Era la marca cosmética masculina más canalla de España.

Durante los últimos años, Siwon se ha ganado su hueco indiscutible en la industria cosmética, gracias a sus cremas para hombres que quieren cuidarse sin añadir obligaciones ni complicaciones a su día a día.

Por eso, con su llegada a Wow Concept, abren las puertas para que mucha más gente pueda acceder a su selección de productos cosméticos, tan únicos como el espacio que los acoge.

Wow Concept, un centro comercial de experiencias a la carta En el número 18 de Gran Vía, pleno corazón de Madrid, el primer edificio que se construyó en la histórica calle madrileña se ha transformado recientemente en el centro comercial más vanguardista y exclusivo de Madrid: Wow Concept. Y eso es solo el principio.

En su apuesta por fusionar lo físico y lo digital, Wow Concept ofrece una experiencia de compra a gusto de cada consumidor: entre sus muros y su web, se puede encontrar un total de 250 firmas de moda, tecnología, decoración, etc. pero también marcas de belleza como Chanel, Loewe o Rowse.

No es casualidad que Siwon sea el último nombre que se suma a la selecta lista de marcas en Wow Concept. Cada una de sus cremas es una experiencia de disfrute en sí misma que se adapta a los momentos de culto al ego, de ocio o a las rutinas del día a día.

Un nuevo espacio para la cosmética y el bienestar masculino En Siwon entienden que: ˝La cosmética (como todo en la vida) no debería ser complicada, sesuda ni obligada. Porque, de partida, debería ser eficaz, accesible y segura, pero por encima de todo, disfrutona, leve y divertida.˝

Por eso, ofrecen una gama de 12 productos colmados de fórmulas potentes, sin parabenos, veganos, cruelty-free y testados para todo tipo de pieles.

Desde productos para los cuidados básicos de la piel, como limpiadores (Splash Foam Party) o cremas hidratantes de uso diario (Dragon Shot), pasando por soluciones especializadas para anti-envejecimiento (Wow Young) y post-afeitado (Giggleberries), hasta su best-seller todo en 1, Handsomefyer.

En definitiva, la marca ha conseguido encapsular en cada bote lo que verdaderamente preocupa a los hombres de hoy, combinándolo con fórmulas e ingredientes que mejoran su aspecto de manera notable, sin complicaciones ni obsesiones. Y ahora puedes conseguir todos sus productos también en Wow Concept.

Siguiente parada de Siwon: Wow Concept En apenas unos años, Siwon ha conquistado a sus usuarios cremita a cremita por toda Europa y se ha posicionado como líder en la industria de la cosmética masculina en España.

Esta alianza representa un emocionante paso adelante en su misión de impulsar cada vez a más hombres a sentirse bien en su propia piel, a mejorar su aspecto con productos que funcionan y a disfrutar del proceso.

Con su reciente incorporación a Wow Concept, Siwon espera recibir con los brazos abiertos a todos los hombres que deseen descubrir una nueva cara del cuidado personal masculino, más apetecible, más libre y, por qué no, más canalla.