ECOVALL y su servicio de limpieza de naves industriales

La limpieza de naves industriales es una tarea fundamental por diversas razones.

Primero que nada, porque es una manera de prevenir accidentes y en línea general, de garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, mantener estos espacios higienizados y despejados contribuye a que las operaciones se realicen de forma fluida, elevando los niveles de productividad. Asimismo, es una forma de proteger las máquinas y los equipos y de alargar su vida útil.

Sin embargo, hay que saber que para asear las áreas de forma eficiente es vital buscar ayuda profesional como la que ofrece la empresa ECOVALL, ubicada en Vallirana, Barcelona.

ECOVALL y sus servicios de limpieza de naves industriales La empresa ECOVALL se especializa en la limpieza de naves industriales. No obstante, sus servicios van más allá, ya que también realiza aseo y desalojo de otro tipo de espacios tales como almacenes, locales, restaurantes, oficinas y bares.

Esta compañía tiene una experiencia de más de 20 años. A su vez, cuenta con un equipo profesional que se encarga de higienizar las naves industriales y otros espacios de forma meticulosa. Adicionalmente, es importante mencionar que los profesionales de limpieza reciben formación sobre prevención de riesgos laborales, esto con el fin de evitar que ocurra algún incidente. Asimismo, están altamente preparados para la correcta manipulación de residuos, chatarra, muebles, enseres, etc.

Los trabajadores de ECOVALL hacen un trabajo integral que abarca desde el vaciado hasta la recogida. Igualmente, se encargan de la eliminación de los desechos cuidando siempre no contaminar el entorno y entregan al cliente una certificación de la destrucción. También ejecutan desmontaje y retirada de grandes estructuras metálicas.

Un aspecto que vale la pena destacar es que la empresa se enfoca en la recuperación de materiales procedentes del vaciado y del reciclaje de todo tipo de material, como por ejemplo absorbentes, disolventes, pilas, baterías, envases contaminados, pinturas, adhesivos, barnices, entre muchas cosas más, dependiendo de la industria que haga la contratación.

Ventajas contratar a ECOVALL ECOVALL ofrece muchos beneficios a los particulares y empresas que contraten sus servicios. Por un lado, asegura que el proceso de limpieza y desalojo de naves industriales y locales se hace de una forma rápida y sin contratiempos. Por otra parte, la compañía cuenta con vehículos especializados, los cuales permiten que los procesos de recogida sean prácticos.

En conclusión, contratar a una empresa profesional para la higienización ya sea de una nave industrial o de un local es una inversión inteligente. Compañías como ECOVALL no solo dejan en óptimo estado a los espacios, sino que, además, al trabajar con sello de sostenibilidad, contribuyen con la preservación del planeta.

Los interesados en los servicios de la empresa en cuestión pueden solicitar un presupuesto sin compromiso ingresando a su página web y rellenando un formulario de contacto.