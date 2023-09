Extracción de las cordales o terceros molares en Cibumaxi

Las últimas muelas que suelen aparecer en la boca a una edad comprendida entre los 17 y los 25 años son las cordales o terceros molares.

En algunas personas, las cordales nunca llegan a brotar y, en otras, pueden causar problemas debido a su posición. En los casos de mayor gravedad, los especialistas recomiendan la extracción de los molares si existe algún cambio en la zona donde están esas muelas, por ejemplo: dolor, infección o quistes. Dicho procedimiento siempre debe ser realizado por un especialista en cirugía bucal y maxilofacial, ya que pueden presentarse complicaciones si el procedimiento no es correctamente realizado. Actualmente, existen clínicas de salud dental dedicadas a la extracción de cordales, como es el caso de Cibumaxi.

Extracción de las cordales o terceros molares En el área de la odontología, no existe un consenso en cuanto a si es necesario extraer las muelas del juicio. Hay dentistas que prefieren sacarlas en todos los casos, ya que no son de gran utilidad y pueden causar mala oclusión dental. Mientras que otros especialistas consideran que no deben ser extraídas sí las piezas dentales están sanas y no generan ningún tipo de dolor o incomodidad.

En este sentido, una de las causas más comunes para extraer las cordales son las infecciones como la pericoronitis o las caries. Asimismo, se recomienda en pacientes que presenten quistes, ulceraciones o traumatismos en las encías. La exodoncia también es habitual durante tratamientos de ortodoncia para la alineación de los dientes.

Los odontólogos también advierten que los terceros molares retenidos pueden causar graves problemas en la salud dental. Los dolores agudos, lesiones dentales y encías hinchadas son las consecuencias más frecuentes. Además, algunas personas pueden experimentar inflamación en la mandíbula, formación de quistes, tumoraciones, neuralgias y dificultad para abrir la boca.

El modo de extracción de las cordales o terceros molares En el pasado, la extracción de las cordales era un procedimiento doloroso que podía causar complicaciones de salud. Sin embargo, con el paso de los años, los procedimientos de extracción han mejorado significativamente, minimizando el dolor y posibles riesgos. En clínicas dentales como Cibumaxi el procedimiento en realizado por el Dr. Argimiro Hernandez, especialista en Cirugia Buco Maxilofacial, con más de 25 años de experiencia, mediante una técnica quirúrgica poco invasiva con anestesia local y si el paciente lo desea se puede realizar con Sedacion Endovenosa, para garantizar un mayor confort de los pacientes.

Este centro de salud se especializa en tratar terceros molares retenidos, empleando sedación endovenosa y aplicando técnicas mínimamente invasiva. Al terminar la extracción, se lava y sutura la herida para acelerar el proceso de cicatrización. Es muy importante que el paciente siga las indicaciones posoperatorias que se les darán en la consulta, lo que garantizará un proceso indoloro, seguro y con una recuperación rápida.

La clínica también se destaca por contar con un equipo de profesionales altamente capacitados, así como con la tecnología más avanzada en odontología. En este sentido, son expertos en cirugías Bucomaxilofacial y están entenados para tres procedimientos como frenilectomía, gingivectomía, cirugía preprotésica, implantes dentales. Además, ofrecen una amplia gama de tratamientos dentales como ortodoncias, endodoncias, blanqueamiento y carillas dentales.

La decisión de sacar las muelas del juicio depende de la recomendación de un especialista que determine cuál es el mejor tratamiento para cada caso con la finalidad de evitar daños bucales.