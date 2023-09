​Septiembre de la mano de Dios

Septiembre es el mes en que para muchos se acaban las vacaciones y es la hora de retomar labores!... trabajo, estudios, tareas del hogar, y un sinfín de actividades más están a la orden del día, exigiendo de nosotros una buena dosis de energía y mucha motivación para poderlas realizar…

Entonces, ¿qué tal si vivimos septiembre con las pilas cargadas, con el Señor, nuestro Dios?, Por ejemplo: Confiando nuestras diversas actividades a Dios, pues, como nos recuerda el Salmo 127, de nada sirve trabajar sin Él: "Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles; si el Señor no custodia la ciudad en vano vigila el centinela" (Salmo 127:1). Por eso, es importante ofrecer nuestra vida a Dios cada mañana, con una breve oración en la cual se entreguen cada una de las actividades que vamos a realizar.

También pidiendo al Señor que bendiga a las personas de nuestro entorno: compañeros de estudio o trabajo, profesores, clientes, etc. ¿Qué tal si lo invocamos antes de tener conversaciones importantes o tomar decisiones delicadas?

Entregando a Dios cada una de nuestras dificultades para que no se conviertan en motivo de dolor y desánimo, sino en fuente de abundantes frutos. Recordar que cuando realizamos el trabajo con amor y para la gloria de Dios, este se convierte en un camino de santificación y nos capacita para trabajar por el Reino.

¡Confiémonos al Señor, Nuestro Dios y dejemos que lo que queda en este mes de septiembre esté lleno de entusiasmo y motivación!