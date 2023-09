El lanzamiento de ‘Jaleo’, el primer perfume de Siwon

Así huele "Jaleo", el nuevo perfume de Siwon para esos planes que se van de las manos.

Después de revolucionar la cosmética masculina en España con sus cremas, Siwon se lanza al Jaleo: su primer perfume inspirado en esos planes improvisados, en las sobremesas que se alargan hasta la noche, en los tardeos, en las anécdotas que mejor sabor dejan cuando las recuerdas al día siguiente… .

Pero… ¿Qué tiene este perfume para convertirse en la fragancia de confianza de muchos hombres este otoño? A continuación se explica.

Septiembre siempre es tiempo de cambios: nueva temporada, nuevos retos y, por qué no, nuevos hábitos. Por ese motivo ¿por qué no empezar con un cambio de aires, literalmente?

No es casualidad que Siwon haya esperado a este momento para estrenar Jaleo, su nuevo perfume capaz de seguir el ritmo sin perder esa esencia tan apetecible y juguetona de la marca.

La esencia de Jaleo Jaleo evoluciona en la piel como esos planes improvisados que se desenvuelven sobre la marcha y mejoran por momentos.

De entrada, la fragancia comienza ligera y con notas de CBD, yuzu, manzana verde y limón de Amalfi. Esta fusión futurista, fresca y cítrica despierta los sentidos con un toque energizante, un puntito picante y a la vez despreocupado.

Para la sobremesa, ya habrá cogido cuerpo con su corazón amaderado de cashmere, cedro y pecán. Estas notas cálidas crean una sensación reconfortante, aportando profundidad. Y para culminar, el fondo de Jaleo descansa sobre una juguetona combinación de semillas de haba tonka (como la del gin tonic), un puntito de vainilla y un sutil humo de cedro que permanece en la piel horas después con una estela seductora. En definitiva, Jaleo es el compañero perfecto para aquellos hombres que buscan destacar y dejar huella duradera desde la primera impresión hasta las distancias cortas.

Una fragancia para hacerse notar… pero de manera sutil Siwon siempre ha sabido cómo captar y acompañar la personalidad y el estilo de vida de sus usuarios con sus cremas y Jaleo no iba a ser menos. Por eso, Jaleo es el último de una amplia gama de productos para cuidados masculinos que se ha convertido en la elección de confianza para tantos hombres que buscan realzar su apariencia con confianza y sin obsesiones.

Y hay pocas cosas más aburridas y comunes que seguir usando la misma colonia que en los años mozos, rociarse de cabeza a pies con un desodorante genérico como si fuera perfume o, lo que es peor, no llevar nada de nada.

Porque a todas las personas les gusta escuchar que huelen bien y este perfume está diseñado para evolucionar y durar hasta 8 horas. Solo con dos pulsaciones ya se nota bastante, por lo que su formato de 100 mililitros asegura un goteo continuo de piropos durante todo el otoño.

El nuevo perfume que le seguirá el ritmo a todos los hombres Según palabras de la propia marca, este perfume: “JALEO es un brindis por todos esos errores que volverías a cometer una y otra vez. Si eres de los que apoya, recorre y goza, este perfume #terepresenta. Huele a tardeo, a ‘iba a salir de tranquis pero me lié’, a recuerdos que no se comparten en stories y a todas esas pasas que cosan cuando hay luna llena. A puro Jaleo”

Ideal para esas tardes que se transforman en noches en las que las personas se lanzan a la calle sin saber lo que les deparará el mundo: quizás sea una noche larga (y sorprendente) y se quiere que el cuerpo aguante hasta la mañana siguiente… o quizás se quiere dejar un buen recuerdo, por breve que sea, allá por donde pasas.

Hasta el frasco conserva la fórmula gamberra de la marca: mensajes descarados, colores que quieren llamar la atención sin esconderse y un packaging tan apetecible como el perfume que guarda entre sus paredes.

Jaleo es, en definitiva, un brindis por los planes que mejor sabor dejan: los que se improvisan, los que pillan por sorpresa y los que se alargan sin querer decir que no.

Este perfume se adaptará a todas y cada una de esas situaciones: desde una tindercita o cena romántica, hasta una noche de fiesta con amigos. Jaleo estará presente para elevar la experiencia y añadir ese toque especial que solo Siwon puede proporcionar: energía, espontaneidad y ganas de pasarlo pirata.

Siwon invita a los hombres a descubrir la esencia de esos momentos de ocio y disfrute que tanto gusta repetir a través de su nuevo perfume, una fragancia única que acompañará a las personas para dejar una impresión imborrable y apetecible, gota a gota.