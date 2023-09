Cómo pasa Luisi Coimbra del arte actoral al tatuaje

Luisi Coimbra, la brillante actriz que ha conquistado pantallas en dos continentes, está lista para abrir un emocionante nuevo capítulo en su vida creativa. A partir del lunes 11 de septiembre, la ciudad de Cornellá presenciará el emocionante debut del estudio de tatuajes de Coimbra, LuthorInk.Tattoo. Este estudio, que lleva el sello distintivo de su visión artística, promete una experiencia única para los entusiastas del tatuaje.

El estudio, que abre sus puertas con una anticipada y exclusiva reserva para las visitas de Coimbra a España, representa un paso audaz y emocionante en su carrera. Luisi Coimbra, además de su destacada trayectoria en la actuación, ha decidido explorar su pasión por el tatuaje y llevarla al siguiente nivel al inaugurar su propio estudio.

Este nuevo capítulo creativo encuentra sus raíces en una inspiradora historia personal. Coimbra, al notar los resultados menos que satisfactorios de los tatuajes de su marido, decidió tomar cartas en el asunto.

Aprovechando su determinación y su afán por la perfección, se adentró en el mundo del tatuaje con el objetivo de brindar una experiencia excepcional y resultados artísticos a aquellos que buscan plasmar su creatividad en su piel.

El estudio de tatuajes LuthorInk.Tattoo de Luisi Coimbra promete una experiencia que va más allá del mero proceso de tatuaje.

Con su sensibilidad artística y atención al detalle, Coimbra busca no solo crear tatuajes impresionantes, sino también proporcionar un ambiente acogedor y personalizado para cada cliente. La combinación de su habilidad para comprender las visiones individuales y su destreza técnica en el tatuaje promete una experiencia verdaderamente única.

Además, al ser cuestionada sobre a quién le gustaría tatuar de famosos o famosas fuera de España, Coimbra respondió con una risa contagiosa: ˝¡Jajajaja! Angelina Jolie, Charlize Theron, Tom Hardy, entre otros˝.

Esta declaración no solo revela su admiración por figuras icónicas de la industria del entretenimiento, sino también su ambición de dejar su marca en personalidades internacionales. En cuanto a su deseo de tatuar en España, Coimbra expresó con entusiasmo que le gustaría trabajar con personalidades locales como Lorena Gómez, Bustamante y Luz Valdenebro.

Esta muestra de conexión con el ámbito artístico y su deseo de contribuir a la expresión personal de otros subraya su compromiso con la comunidad creativa.

Desde su cautivadora presencia en la pantalla hasta su incursión en el mundo del tatuaje, Luisi Coimbra continúa desafiando expectativas y explorando nuevos horizontes creativos.

Su estudio de tatuajes LuthorInk.Tattoo no solo es un testimonio de su pasión y dedicación, sino también una oportunidad para aquellos que buscan transformar sus ideas en obras de arte permanentes en su piel.

A medida que Luisi Coimbra se embarca en esta emocionante aventura tatuadora en LuthorInk.Tattoo, el mundo espera con anticipación los resultados de su expresión artística en un lienzo humano.

Su capacidad para cautivar a las audiencias con su actuación se fusiona ahora con su habilidad para dejar una impresión duradera en la piel de aquellos que buscan su toque artístico.

Este nuevo capítulo en su viaje creativo será uno lleno de color, significado y arte en su forma más personal.