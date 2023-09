El nuevo medicamento para dejar el tabaco, Todacitan

El tabaquismo es una adicción que afecta a millones de personas mundialmente. A pesar de la concienciación que existe respecto a su uso, son muchos los usuarios que luchan por dejar de fumar debido a la dependencia física y psicológica que genera consumir tabaco. Afortunadamente, existe una solución eficaz para los que desean abandonar este hábito dañino: el medicamento Todacitan.

Desde lafarmacia.es explican todo sobre este medicamento, incluyendo su mecanismo de acción en el organismo y a qué se debe su alta efectividad.

¿Qué es Todacitan y cómo es su funcionamiento en el organismo? El Todacitan es un medicamento especialmente diseñado para ayudar a los adictos a la nicotina. Su objetivo es que dejen este mal hábito en solo 25 días. Ha mostrado eficacia en el 76 % de los casos, es decir, tres de cada cuatro personas que lo consumen consiguen superar el tabaquismo.

Su principio activo es la cistina, una sustancia con estructura parecida a la nicotina. En líneas generales, el medicamento se une a los mismos receptores que ésta, aunque con mayor afinidad y una acción más débil. Gracias a esto, compite y desplaza a la nicotina de la unión de estos receptores, evitando que ejerza sus efectos. De modo que consigue reducir de manera gradual la dependencia mediante el alivio de los síntomas de abstinencia, al mismo tiempo que disminuye el deseo de fumar.

En lo que respecta al modo de consumo, los primeros 3 días se puede tomar cómo máximo seis comprimidos diarios, cada uno de ellos con una distancia de al menos 2 horas. Los días posteriores se va reduciendo el máximo de comprimidos diarios y aumentando la distancia de horas entre ellos. Del cuarto al duodécimo día ya se puede tomar un comprimido cada, al menos, dos horas y media. El máximo de comprimidos en este periodo será de 5 al día. Desde el día 13, la dosis se sigue reduciendo (máximo 4 al día), llegando a un comprimido cada 3 horas o más hasta el día 16. A partir de allí, continúa la disminución de dosis hasta llegar a tomar solo un comprimido o dos al día. El objetivo es que el paciente deje de fumar a partir del 5º día de tratamiento y consiga suprimir del todo la dependencia a la nicotina en estos 25 días.

¿Cuáles son los efectos secundarios de este medicamento? A diferencia de la mayoría de los medicamentos para la deshabituación tabáquica, el Todacitan provoca pocos efectos secundarios. Entre los más frecuentes se encuentra la irritabilidad, el aumento de peso, cambios de humor, ardor estomacal, alteración del gusto, dolores de cabeza y trastorno del sueño.

El medicamento ha mostrado una elevada seguridad y eficacia. Sin embargo, la cistina no ha tenido muchos estudios todavía. Por lo tanto, es recomendable que las mujeres embarazadas, los pacientes con antecedentes de infarto, accidentes cerebro vasculares o arritmias, y las personas con insuficiencia renal o hepática eviten su consumo.

Lafarmacia.es destaca que el Todacitan no está disponible sin receta médica y no puede ser adquirido de forma online, aunque sea una farmacia autorizada. Siempre debe comprarse con la debida autorización, en una farmacia física.