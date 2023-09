El pico Cucuraza y Edipo

Querida montaña, cada fin de semana acudo a ti como el bebé vuelve al seno de su madre. Y me engancho a tu pecho con desespero. Y lo hago desnudo, para sentir la humedad de tu cuerpo. Para escuchar mejor de tu corazón el palpitar. Para observar tú rostro mientras tu tibia leche llena mi boca.

Sabes, el fin de semana pasado subimos al pico Cucuraza desde Panticosa pueblo. Como siempre, estabas tan bonita que, con solo ver tu cara, para mí era suficiente. Como un niño aferrado a su madre, trepé por tu sinuosa figura sin perder de vista tu atenta mirada. Como una gallina protege a sus polluelos de la lluvia bajo sus alas, así nos defendías del sol bajo la frondosa floresta de tu falda. ¡Oh! Cuando llegamos al mirador de la Peña Medio (1573 m), se nos caía la baba al contemplar las magníficas vistas de Panticosa, de los valles del Caldarés y La Ripera, de las sierras de Partacua y Tendeñera, del embalse de Búbal...

Continuamos modelando el costado de tu torso hasta tocar tu altozano (1787 m), Y de allí torcimos a la siniestra para tornear la cresta de tus pestañas. A un lado, el Gállego. Al otro, el Dedo de Yenefrito. Y yo allí, en el medio, haciendo equilibrios entre la fascinación y el deslumbramiento.

Al llegar a la cima del pico Cucuraza, nos regalaste un ramo de tímidas quitameriendas que nos avisaban de la proximidad del otoño. Y se me arrasaron los ojos. Y se me expandíó el alma. Y volví a sentirme pequeño ante la grandiosidad de tus montañas. Entonces me pregunté si no sería Edipo el que despertaba en mí aquella pasión...