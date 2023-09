La tendencia que mezcla las prendas de verano para volver a la oficina, From beach to office

Es el momento de seguir llevando las prendas veraniegas más allá de la playa, combinarlas con looks de oficina y crear los mejores estilismos.

Ahora que la temporada de verano está llegando a su fin, muchas personas están dejando atrás los días de playa así como las vacaciones para volver a la rutina laboral. Poco a poco la temporada estival termina y llega la conocida rentrée con su vuelta a la oficina y el trabajo, las rutinas, el gimnasio y un sinfín de cosas más que se sumarán a la depresión posvacacional. A esto se le suma que el otoño está ya a un paso y es hora de hacer el cambio de armario, sin embargo, esto no significa que se tengan que guardar las prendas favoritas del verano ya hasta el próximo año. De hecho, todo lo contrario y es que hay una tendencia que combina las prendas veraniegas con otras más formales para crear looks frescos, sofisticados y apropiados para la oficina.

Así es, from beach to office es la tendencia de moda que combina prendas y accesorios que normalmente se llevarían a la playa o durante las vacaciones con piezas más formales y adecuadas para ir a la oficina. La idea de esta tendencia es aprovechar al máximo el armario de verano, dándole un toque elegante y profesional para poder llevar las prendas favoritas durante unos días más y en un entorno laboral.

En esta tendencia es fundamental el equilibrio de ambas prendas para así conseguir el resultado deseado. Para un look fresco y moderno, pero de aspecto formal, es importante tener en cuenta que las prendas veraniegas no sean demasiado informales o reveladoras, como son los vestidos camiseros de Polo Club. Hay que tener en cuenta factores como el diseño, el tejido y el color para encontrar las que se adapten al entorno profesional. Para seguir esta nueva tendencia, hay numerosas formas de hacerlo y estas son algunas de ellas que inspirarán para alargar la vida de las prendas favoritas.

Los vestidos veraniegos están entre los favoritos y es que no pueden sentar mejor. Ligeros y frescos, como los de Koahari o Juan Vidal son una excelente opción que solo necesita una blazer para conseguir un perfecto look de oficina. Además, se les puede añadir unas cuñas como las de Gaimo o unas sandalias planas o de tacón sensato para un extra de elegancia como lo harán los modelos de Mustang. Lo único que hay que tener en cuenta es utilizar colores neutros o estampados sencillos que no destaquen en exceso.

Para las que adoran las faldas midi o largas, entonces tan solo necesitan una camisa estructurada para seguir usándolas en los próximos meses. También hay que tener en cuenta el color de la misma así como el tejido, para evitar que sea demasiado informal. Además, otra opción también es llevar una falda más formal combinada con una camisa holgada de lino. Y añadir accesorios XXL como los pendientes de metacrilato de Lausset que elevarán el look o la bisutería más pequeña como la de JOYS. Otra buena opción serán los accesorios de pelo. En You are the Princess se pueden encontrar pinzas XXL que ya se han visto en celebrities como Rosalía o Hailey Bieber este verano. Y en otras firmas españolas como Hortensia Maeso se podrá encontrar lazos XL para eventos más especiales que también se podrán usar en el día a día.

Para las que prefieren looks formales como una o dos piezas de estilo sastre, pueden incorporar una blusa o un top que le darán un aire versátil y divertido. Además, si se quiere que quede más integrado, se puede combinar el estilismo con sandalias planas o cuñas de esparto. Y añadirle joyas más especiales como las que ofrece Joyas Antiguas Sardinero.

Estos son tan solo unos tips para darle una nueva vida en la oficina a las prendas veraniegas y disfrutar de un estilo que hará a cualquiera destacar con un toque tan fresco como sofisticado.