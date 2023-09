JardínVertical.es cuenta con un catálogo con más de 20 opciones en plantas artificiales realistas

La decoración con plantas en espacios interiores se ha convertido en uno de los principales recursos empleados por los diseñadores para transmitir naturalidad, paz y serenidad.

Además, es un elemento económico y sencillo que puede combinarse fácilmente para renovar espacios. Pese a sus múltiples cualidades, el cuidado de las plantas puede ser complicado. Además, su apariencia varía según el clima.

Para evitar estas dificultades, algunas personas prefieren optar por plantas artificiales realistas. Dichos modelos pueden encontrarse en tiendas online como jardinvertical.es. La empresa ofrece modelos para decorar tanto espacios exteriores como interiores.

Las ventajas de las plantas artificiales decorativas Las plantas artificiales ofrecen numerosas ventajas en comparación con las plantas vivas o naturales. En primer lugar, requieren muy poco cuidado, ya que no necesitan riego, luz solar o fertilización, basta con un paño húmedo de forma ocasional. Esto es propicio para personas ocupadas o sin experiencia en el cuidado de plantas, puesto que son duraderas y no se marchitan, manteniendo su aspecto fresco y verde durante todo el año.

Por otra parte, las plantas de plástico no están expuestas a plagas ni enfermedades, por esto, no requieren del uso de pesticidas o fungicidas. A su vez, representan un ahorro de tiempo y dinero. También son hipoalergénicas, ideales para personas con alergias al polen o a las plantas vivas.

Estas plantas están disponibles en una amplia variedad de formas, tamaños y colores, lo cual permite adaptarlas a cualquier estilo de decoración y espacios.

¿Cómo son las plantas artificiales realistas? El realismo es un factor muy importante en el momento de decidir realizar la decoración de un espacio con una planta artificial. En la actualidad, existen productos como la flor artificial que replican de manera precisa la textura y color de las flores de las especies naturales. La finalidad es tener un diseño donde no se reconozca su material.

En este sentido, JardínVertical.es pone a disposición de sus clientes un catálogo con 29 opciones de plantas artificiales decorativas y flores artificiales con acabado realista. Los productos son elaborados para decorar todo tipo de espacios, desde el interior de hogares, jardines o terrazas, hasta oficinas, locales comerciales, restaurantes, centros de estética y muchos otros. Dependiendo de la planta seleccionada, el ejemplar puede alcanzar entre 70 cm y 250 cm. Asimismo, existen modelos tropicales, clásicos, coloridos, sobrios, colgantes, de maceta y más.

Las plantas artificiales realistas de esta tienda también tienen protección contra rayos UV y están hechas para no decolorarse. De esta forma, mantienen su apariencia durante años.