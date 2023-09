Thalamus enumera las ventajas de una plataforma de marketing SaaS global

La implementación de soluciones CRM (Customer Relationship Management) para gestionar la relación entre los consumidores y la marca es uno de los errores más frecuentes de las empresas que venden bienes de consumo

De esta manera, al utilizar una herramienta diseñada para los procesos de gestión de leads, las compañías fracasan en su objetivo de lograr la participación del consumidor.

Para tal fin, la plataforma de marketing SaaS global Thalamus permite relacionar a una empresa con sus consumidores, puntos de venta, fuerza de venta y distribuidores. Por ende, Thalamus sign in es la opción ideal para la integración de puntos de contacto digitales.

¿Cuál es la importancia del Consumer Engagement? La participación del consumidor es uno de los factores fundamentales para las industrias que venden productos a los mercados de consumo a la hora de lograr sus objetivos comerciales. Sin embargo, muchas empresas de este sector optan por utilizar softwares CRM, una herramienta que no satisface las necesidades de los departamentos de marketing, desperdiciando grandes cantidades de dinero en una estrategia fallida.

En este marco, los equipos de marketing de este tipo de compañías deben ocuparse del desarrollo de la marca, sus valores y su imagen; de la ejecución de actividades y promociones; así como de la gestión de la publicidad y el envío de las comunicaciones. Así, es posible generar un vínculo a largo plazo entre los consumidores y la marca, con el fin de impulsar las ventas y la lealtad con sus productos. Para ello, es indispensable contar con una plataforma de marketing SaaS como Thalamus sign in, la cual permite crear un perfil de consumidor único en una base de datos centralizada.

Thalamus ayuda a poner en marcha la estrategia de participación del consumidor Thalamus es una solución utilizada por empresas de venta de bienes de consumo en más de 25 países, la cual ofrece la posibilidad de relacionar a una empresa con consumidores, puntos de venta, fuerza de venta y distribuidores, gracias a sus múltiples funcionalidades. En este aspecto, esta plataforma sin coste de instalación ni contrato por tiempo mínimo de permanencia permite integrar fácilmente sitios web, aplicaciones móviles y redes sociales de las marcas en una única base de datos.

De este modo, el punto de contacto puede ofrecer al consumidor el mensaje correcto, ya que el software le provee información rica, accionable y segmentada, además de registrar todo su comportamiento para poder disparar actividades y premios, entre muchas otras acciones.

Por lo tanto, en el momento de lograr una efectiva participación de los consumidores, Thalamus se ha posicionado como uno de los socios ideales para poner a estos actores en el centro de la estrategia de la empresa.