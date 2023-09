All About Data: la nueva plataforma de formación e investigación en Inteligencia Artificial y Data

Presentación de All About Data, una iniciativa de Innova-tsn y Rooter para facilitar el aprendizaje en Datos e IA. El evento, además de presentar una nueva metodología de enseñanza, tuvo como enfoque central los perfiles profesionales en el mundo del Dato y la Inteligencia Artificial El pasado 14 de septiembre se presentó, en el Madrid Innovation Lab, una nueva iniciativa enfocada en la formación y la investigación en los ámbitos de la Inteligencia Artificial y los Datos.

Sus precursores son Innova-tsn y Rooter, que aúnan sus conocimientos con el objetivo de cubrir la demanda existente de este tipo de perfiles en el mercado actual.

Ignacio Barahona, Director de Data Value de Innova-tsn, presenta esta compañía, fundada hace casi 20 años, que es experta en el diseño e implementación de soluciones inteligentes de analítica avanzada. Su experiencia aporta, a esta iniciativa, el conocimiento de mercado que permite que sus formaciones tengan una aplicación práctica que refleja lo que está pasando realmente en la actualidad.

Conrado Castillo, CEO de Rooter, presenta esta compañía, que desde 2008, es experta en el desarrollo de contenidos y estudios en el ámbito de la economía digital. Con más de 355.000 alumnos formados con sus contenidos, aporta una metodología que permite hacer fácil el aprendizaje más técnico.

De la unión de estas dos compañías nace All About Data que, como comenta Laura Merlo, su Directora de Operaciones, es una iniciativa que realiza investigaciones y estudios sobre tendencias que, posteriormente aplican como casos de análisis en su formación, utilizando una metodología learning by doing. Además, gracias al desarrollo de una herramienta que mapea las necesidades previas de personas y compañías, pueden generar itinerarios formativos que adaptan la formación a las necesidades de cada uno, incluyendo el desarrollo de habilidades blandas, éticas y legales en todos sus programas.

Los precursores de esta iniciativa estuvieron acompañados por Carolina Martínez, Manager de Operaciones de Innova-tsn.

Carolina Martínez acercó, tanto a los asistentes allí presentes como a los que lo hicieron por streaming, los nuevos tipos de proyectos con los que se enfrentan las compañías, destacando, por encima de todo, la necesidad de procesamiento y análisis de datos en el centro de todos ellos. También, explicó cuáles son los perfiles más destacados en este ámbito, indicando a qué se dedican exactamente dentro de una organización, así como cuáles son las skills que necesitan desarrollar.

Finalmente, el evento se clausuró con las palabras de Fernando de Pablo, Director General de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, que explicó que desde ella están trabajando para poner la tecnología al servicio de las personas y del crecimiento de Madrid, fomentando las infraestructuras digitales como centros de datos, comunicaciones y ciberseguridad para generar oportunidades, reforzar la competitividad y facilitar un desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas, entre otras cosas. Además, comentó la necesidad de formar perfiles, tanto técnicos como no técnicos, en diversos ámbitos relacionados con la Inteligencia Artificial y el Dato, enfocados no solo en cómo usar herramientas o cómo programar, si no incluyendo qué se puede y qué no se puede hacer con los datos, cómo se analizan, cómo se visualizan, en general, cómo todos pueden sacar partido de ellos, un mensaje totalmente alineado con lo que se propone hacer desde All About Data.