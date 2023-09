CycleØ inaugura en Lleida la primera planta de biometano con stripping de amonio en España

La instalación está ubicada en el municipio de Vallfogona de Balaguer. La empresa desarrollará 20 plantas de biometano a finales de 2024, con una inversión de 50 millones de euros y una producción total de 240 GWh anuales. La instalación ayudará a la Granja La Carbona, propiedad de la familia Serret, a reducir la contaminación por nitratos, minimizar los costes de transporte en la gestión de los purines, aumentar los ingresos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Para Domingo Serret, así como el resto del sector agroganadero, la gestión de las deyecciones representa un desafío considerable. Sin embargo, a través de una alianza con CycleØ, empresa productora de biometano, la Granja La Carbona no solo se beneficiará de una solución más eficiente para la gestión de sus deyecciones; sino que, a través de la primera instalación de biometano que integra tecnología de stripping de amonio, ahora podrá beneficiarse de un fertilizante sostenible, siendo un claro ejemplo de economía circular.

La segunda de una serie de inversiones de CycleØ en España

Aunada a la instalación de Vilanant (Cataluña), esta planta de biometano constituye la segunda instalación operativa de CycleØ en España, y la primera de propiedad exclusiva de la empresa. Para llevar a cabo este proyecto, la empresa invirtió 2.5 millones de euros en el desarrollo y construcción de las instalaciones que tienen una capacidad máxima de producción de 15.000 MWh al año, las emisiones equivalentes de CO2 evitadas a la atmosfera en esta instalación se cifran en 9.000 toneladas anuales.

El diseño, construcción y la tecnología de limpieza mediante membranas y compresión de biogás empleada en el proyecto ha sido desarrollada por FNX, filial industrial de CycleØ.

"Este proyecto nos llena de entusiasmo", declaró Jordi Berengué Piqué, Director Gerente de FNX. "Este es un excelente ejemplo de cómo nuestra tecnología de purificación de biogás modular puede aportar numerosos beneficios al sector agroganadero, disminuyendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollando modelos de economía circular".

El proyecto es el segundo de una serie de inversiones que la empresa está realizando en Cataluña y España. En los próximos meses, CycleØ finalizará la construcción de su tercera instalación, situada en una explotación ganadera aledaña que producirá unos 10 GWh anuales de biometano, equivalentes al consumo anual de 1.250 viviendas, contando con una inversión de 2 millones de euros.

La apuesta por el biometano en zonas rurales

España tiene el potencial de generar más de 163 TWh de energía a partir de gas natural renovable. Sin embargo, gran parte de la materia prima necesaria para alcanzar ese potencial se encuentra en zonas rurales, y encontrar formas de acceder a ella ha sido todo un desafío.

Por ello, CycleØ se ha enfocado en el desarrollo, construcción y operación de plantas propias de biometano de pequeña a mediana escala. Su filial, FNX, situada en Artea (Vizcaya), ha desarrollado tecnología modular de purificación de biogás y licuefacción de biometano, ideales para su instalación en zonas rurales.

"El biometano que producimos puede ser inyectado en la red gasista o convertido en Bio-GNL para ser utilizado como combustible en el transporte pesado", explicó Laurence Molke, CEO de CycleØ. "A través de proyectos como el de Granja La Carbona, estamos invirtiendo en el emergente sector del biometano en España y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos nacionales de descarbonización, al mismo tiempo que colaboramos con ganaderos para reducir costos y aumentar la sostenibilidad de sus explotaciones".

La primera instalación con stripping de amonio para producir sulfato/nitrato amónico a partir de la fracción líquida del digestato

El proyecto en Granja La Carbona es el primero en incorporar la tecnología de stripping de amonio, en el que se transforma el nitrógeno amoniacal contenido en la fracción líquida del digestato producto de la digestión anaerobia, generando un fertilizante sostenible apto para el uso en todos los cultivos de la explotación agrícola.

Para Domingo Serret, esto conlleva una reducción en costos no solamente relacionados con la logística de las deyecciones, sino también con la sustitución de fertilizantes químicos con orgánicos, lo que reduce la huella de carbono de la explotación.

"Esta instalación de biometano con stripping de amonio es un paso adelante significativo para nuestra explotación", señaló Domingo Serret. "No solo reducirá nuestros costos de gestión de desechos, sino que también nos proporcionará un fertilizante orgánico valioso, reduciendo nuestra huella de carbono y ayudando a hacer nuestras operaciones más sostenibles".

"Este tipo de proyectos contribuye a nuestra misión de impulsar los objetivos de alcanzar las emisiones netas cero para 2050 y cumplir el objetivo de RePowerEU de 35 millones de metros cúbicos de biometano para 2030", afirmó Molke. "Además, nos entusiasma contribuir a la realización de los objetivos de transición energética en España".

Acerca de CycleØ

CycleØ, es una plataforma europea de biometano. La empresa es un productor integral de biometano comprimido y licuado destinado tanto al uso vehicular como a la inyección en la red gasista. El Grupo CycleØ invierte en el desarrollo, construcción y operación de proyectos propios de biometano de pequeña y mediana escala. A través de FNX, su filial situada en el país Vasco, CycleØ posee la tecnología y la experiencia líder en el mercado para la construcción de plantas modulares de upgrading y licuefacción.

Con el objetivo de reducir el calentamiento global a través del desarrollo de un sistema energético resiliente y sostenible, CycleØ trabaja con los sectores ganadero y agroindustrial para transformar el gas metano de gas a efecto invernadero, convirtiéndolo en gas natural renovable, o biometano.

Para más información, se puede visitar www.cycle0.com/es

Acerca de FNX

FNX es una empresa líder en diseño, fabricación, instalación y gestión integral de equipos de upgrading de biogás y licuefacción de biometano, una alternativa renovable al gas natural. Como parte del Grupo CycleØ, destacada plataforma europea de biometano, FNX aporta sus quince años de experiencia en el sector energético, lo que le ha permitido desarrollar tecnologías modulares de upgrading y licuefacción de biometano líderes en el mercado.

Para más información, se puede visitar www.fnxlng.com