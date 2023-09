Los sistemas de climatización por aerotermia se instalan cada vez más, según Climelectric

Los sistemas de aerotermia están de moda y se instalan cada vez más. A pesar de ser bastante costosos, el ahorro que este tipo de sistemas permite alcanzar en las facturas de la luz y del gas, combinados con las subvenciones que actualmente ofrecen los gobiernos para su instalación y con la fiabilidad y el bajo mantenimiento que requieren, hacen de la aerotermia una inversión muy rentable La aerotermia es una tecnología de climatización innovadora que se presenta como una alternativa a los sistemas de climatización tradicionales: las calderas de gas y de gasoil, los termos eléctricos y los equipos de aire acondicionado. Esta tecnología ya cuenta con más de 10 años de haber sido desarrollada y entre sus principales ventajas se encuentran la capacidad de producir agua caliente, calefacción y refrigeración en un mismo sistema con una gran eficiencia que reduce los consumos energéticos hasta en un 80% en comparación con las tecnologías de climatización tradicionales.

Los sistemas de aerotermia se llevan instalando extensamente en el norte de Europa, especialmente en los países escandinavos. En Noruega ya hay más de 1.5 millones de hogares con un sistema de aerotermia instalado, lo que significa que un 60% de los hogares ya cuenta con un sistema de climatización de este tipo. Suecia y Finlandia cuentan con cifras similares. Otros países como Francia llevan instalando más de 600.000 bombas de calor al año desde hace varios años. Por el contrario, en el caso del Reino Unido, la baja tasa de instalación de este tipo de sistemas (apenas 50.000 instalaciones al año) se ha llevado a debate público y se ha propuesto volverlas obligatorias en edificios de nueva construcción y fomentar cuanto antes la instalación de estos sistemas a través de subvenciones. Finalmente, en el caso de España este tipo de sistemas se van popularizando cada vez más y se espera que para 2030 representen 1 de cada 3 sistemas de calefacción instalados, en detrimento de la instalación de calderas de gas.

La aerotermia es, pues, el sistema de climatización de moda en el continente, y no es de extrañar. Un estudio publicado recientemente en la revista científica Joule, llegó a la conclusión que los sistemas de aerotermia son bastante más eficientes de lo que se pensaba, incluso a temperaturas ultra bajas de varios grados bajo cero. El rendimiento de un sistema de aerotermia típico está en el rango de entre el 400% y el 600%, lo que significa que su rendimiento es entre 4 y 6 veces superior al de un sistema de calefacción por gas tradicional.

El principal obstáculo que impide la popularización masiva de los sistemas de aerotermia es el alto coste de los mismos. Con un precio medio que ronda los 8000 euros, son muchos los hogares europeos, especialmente del sur de Europa, que encuentran difícil adquirirlos. No obstante, haciendo las matemáticas al detalle, se llega a la conclusión que en la gran mayoría de los casos la inversión resulta bastante rentable. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por un reconocido fabricante coreano de sistemas de aerotermia junto con la Universidad Miguel Hernández de Elche, un hogar medio de una provincia española como la provincia de Valencia podría llegar a ahorrar más de 1.600 euros al año en facturas energéticas con una instalación de aerotermia Valencia.

Si además del ahorro que se puede llegar a conseguir gracias a la alta eficiencia de la tecnología innovadora del equipo se tienen en cuenta las jugosas subvenciones que ofrecen actualmente los gobiernos de Europa para la instalación de estos sistemas (en España un sistema de este tipo puede conseguir subvenciones de hasta 6600 euros en viviendas con suelo radiante instalado y 4830 euros en viviendas con radiadores de baja temperatura), el resultado es que la inversión puede llegar a amortizarse por completo en 4 años. Más aún si se combina la instalación de aerotermia con una instalación de placas solares fotovoltaicas, y si se tiene en cuenta también el bajo mantenimiento que requieren este tipo de sistemas. En general, el plazo de amortización de un sistema de aerotermia no supera más de la mitad de la vida útil de equipo.

Por esta razón no es de extrañar que los sistemas de aerotermia sean cada vez más populares en los hogares europeos. Recientemente el gigante del sector de la climatización Carrier adquirió la unidad de bombas de calor del fabricante alemán Viessmann por una cifra escandalosa de 12 billones de euros. Carrier pretende adentrarse en este negocio de las bombas de calor, el cual se espera genere miles de millones de euros en ventas en los próximos años.

En definitiva, los sistemas de aerotermia están de moda y se instalan cada vez más. A pesar de ser bastante costosos, el ahorro que este tipo de sistemas permite alcanzar en las facturas de la luz y del gas, combinados con las subvenciones que actualmente ofrecen los gobiernos para su instalación y con la fiabilidad y el bajo mantenimiento que requieren, hacen de la aerotermia una inversión que, aunque no está al alcance del bolsillo de cualquiera, es sin duda alguna muy rentable.