Una gran oportunidad para nuevos retos se presenta cuando se vuelve de las vacaciones, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Se pueden dar nuevos aires al ambiente laboral, renovando las oficinas con mobiliario nuevo.

La adaptación a la vuelta al trabajo será más llevadera y placentera si las empresas realizan cambios como los que promueve Mobiliar, una empresa de referencia en España en crear los espacios de trabajo inspiradores y funcionales que las personas necesitan. Con una experiencia de más de 50 años, continúan logrando el equilibrio perfecto entre estética, ergonomía y funcionalidad, para que cada lugar se convierta en un verdadero reflejo de quienes lo habitan.

Una productividad y convivencia mejorada La filosofía que Mobiliar impulsa es la necesidad de favorecer los flujos de trabajo en las empresas, diseñando y distribuyendo ambientes que incrementan la productividad y mejoran la comunicación. La vuelta al trabajo es una excelente ocasión para que las personas se sientan estimadas por sus líderes, al encontrar aires renovados que le aporten identidad, comodidad y ergonomía a sus oficinas.

A pesar de que Mobiliar destaca que la tendencia actual se basa en oficinas abiertas y espaciosas, donde el mobiliario no sea una barrera en los procesos de comunicación de los trabajadores, las mamparas divisorias, paneles acústicos y tabiques móviles resultan una excelente opción para realizar cambios dinámicos, ya que no solo permiten la reorganización de los espacios de un amanera rápida y limpia, sino que también mantienen el aislamiento acústico o visual necesario según las el momento, sin romper la armonía y estética del lugar.

Reformar las oficinas para proporcionar espacios flexibles y colaborativos que promueven el intercambio de ideas, será una gran bienvenida a los trabajadores tras el periodo estival. Además, Mobiliar recomienda destinar áreas de descanso o zonas para reuniones informales adaptadas a las nuevas formas de trabajar.

Practicidad y versatilidad en el diseño Con Mobiliar, la vuelta al trabajo se convierte en una experiencia enriquecedora, tanto estética, como anímicamente. Ofrece una gama de mobiliario que abarca desde sillas ergonómicas, mesas elevables o estanterías versátiles, hasta armarios funcionales, archivadores diseñados con precisión y cortinas con las que dominar la cantidad e intensidad de luz. Además, cuida todos los detalles, elementos y características de cada espacio para lograr una magnífica transformación de cualquier oficina.

Además, la empresa recomienda sencillas acciones que marcarán grandes diferencias en los entornos, como por ejemplo la incorporación de plantas, el uso de materiales ecológicos y el aprovechamiento de la luz natural, tabiques de vinilo polarizado, el uso de luces led e, incluso, la creación de espacios al aire libre.

Otro factor crucial que aborda Mobiliar para transformar los ambientes de trabajo, es la integración de tecnología avanzada que hagan el trabajo más eficiente. Entre estas herramientas se pueden mencionar las pantallas interactivas, sistemas de videoconferencia y recursos de colaboración en línea, así como la instalación de sensores inteligentes para mejorar la eficiencia energética.

Enfocarse en el bienestar de los empleados e invertir en una actualización del espacio de trabajo, es una decisión que beneficiará inmediatamente a la productividad de cualquier empresa.