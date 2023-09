Un sistema de última milla más rentable y más sostenible

En un contexto donde urge transitar hacia un modelo de distribución urbana más eficiente y sostenible, CARGOBICI presenta un modelo para impulsar la capilaridad y productividad de corporativas de alto volumen como Bimbo y Pascual, quienes acumulan un crecimiento del 90 % y 20 % en sus ventas desde que aplican el modelo CARGOBICI.

Rediseñar o repensar los sistemas de distribución urbana de mercancías supone la alianza y apoyo a proyectos de sostenibilidad que hagan frente a la resistencia al cambio, pacifiquen la movilidad en las ciudades y efectúen una distribución planificada de las entregas. En la experiencia de CARGOBICI, se logra transportar 150.000 kg mensuales con tan solo 10 cargobicis, distribuyendo aproximadamente el 4 % del peso que mueve Pascual en Barcelona, y que corresponde al 16 % de sus entregas totales.

La adaptabilidad que requiere la transformación: CARGOBICI El sistema de última milla de la empresa CARGOBICI lidera la transformación del modelo de distribución urbana de mercancías de bajo drop size, y opera como sólida alternativa al uso de furgonetas, camiones o coches autónomos, que obstaculizan la circulación, realizan estancias de mayor temporalidad en las vías urbanas y generan ruido y contaminación en la ciudad.

En palabras de Alberto López, Responsable de Go To Market Strategy de BIMBO DONUTS IBERIA: “CARGOBICI aplica un modelo muy disruptivo, con gran flexibilidad y adaptación a las necesidades de cada cliente. Entre sus mayores fortalezas destacan la optimización en la operativa, los costes y su perspectiva relacional. La consecuencia de ello se expresa en la rentabilidad de un servicio que favorece a ambas partes. CARGOBICI es un muy buen compañero de viaje para nuestro proyecto”.

CARGOBICI realiza un servicio en canales de B2B o el B2B2C, a partir de tres pilares fundamentales: cargobicis de fabricación propia con capacidad para 250 kg, un software de desarrollo propio basado en la consolidación del cliente final, y una red de microhubs (Sants, Poblenou, Tetuán y Hospitalet), desde donde realizan las entregas en un radio no superior a los 2,5 km, con una distorsión mínima de tráfico.

A día de hoy, CARGOBICI distribuye 12 toneladas diarias para Pascual y 4.000 kgs de Bimbo. Sus repartidores realizan entregas en más de 200 establecimientos cada día, duplicando la capilaridad, en el caso de Bimbo, a 500 nuevos puntos de venta, con un ratio de incidencias inferior al 1 %.

Ciclologística de triple impacto: social, sostenible y económico CARGOBICI aboga por un modelo de movilidad logística 100% sostenible que provoque un cambio real en el modelo logístico que, hasta el momento, se activa en la ciudad. Su apuesta es hacia una relación más amable con el entorno y las grandes zonas urbanas, interconectando necesidades, satisfaciendo la demanda y generando una oferta eco-socialmente sostenible.

Las empresas que implementan el modelo CARGOBICI incrementan su cifra de clientes, así como su radio de operatividad y productividad. Ahora bien, lo interesante de este proyecto es su visión holística. La actividad que realiza conlleva un beneficio social con la creación de riqueza local y, especialmente, en colectivos con riesgo de exclusión social, quienes conforman una parte clave de su plantilla y procesos.

A día de hoy, el sector transporte emite el 30 % de las emisiones totales en Barcelona, según la Generalitat. En esta situación de emergencia climática, CARGOBICI es capaz de reducir hasta en un 70 % la flota de vehículos que sus clientes emplean en la distribución de mercancías, con un ahorro de costes superior al 30 %; contribuyendo, además, a la reducción del 1% la contaminación del sector en la ciudad.

Si se habla de sostenibilidad con el valor agregado que aporta el componente social, entonces se debería facilitar e impulsar modelos como el de CARGOBICI, los cuales aportan estrategias innovadoras de beneficio colectivo y comprometidas con su entorno.