¿Cómo acabar con los deudores morosos? Con Grupo Legal Gebeloff

Contraer una deuda es una acción cotidiana, sin importar el tiempo que se tarde en saldar la misma. Sin embargo, el retraso de dicha deuda por cualquier motivo, puede tener consecuencias desfavorables. Los deudores morosos son ese grupo de clientes que no cumplen a tiempo con sus compromisos de pago a una empresa. Son aquellos que tienen facturas pendientes, representando un peligro financiero a la compañía. Los deudores morosos se caracterizan por pagar la deuda tiempo después del plazo acordado, causando preocupación en el acreedor, ya que le tiene retenida una parte de su patrimonio. El acreedor varias veces debe lidiar con clientes que no son puntuales en sus pagos y que representan un problema para la compañía. En este contexto, el Grupo Legal Gebeloff es una firma de abogados en Florida, la cual representa a clientes tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica con las deudas comerciales dentro del territorio norteamericano.

Gestión de la cartera de clientes morosos Es fundamental gestionar adecuadamente la cartera de clientes morosos, con el fin de conservar el flujo de efectivo y la rentabilidad del negocio. Es importante destacar que existen diferentes tipos de deudores. Cada uno está implicado en asuntos y situaciones totalmente diferentes, cuando deben cualquier cantidad de dinero o algún bien. Estos pueden tener distintos motivos por el que generaron la deuda, lo que origina variación en el grado de dificultad para resolver cada caso. Entre los tipos de deudores destacan aquellos que teniendo la capacidad de pagar, simplemente no lo hacen, así como aquellos que se justifican, sosteniendo que se le cobra de manera injusta. También están aquellos que por distintas razones no logran cancelar sus deudas, pero hacen saber a sus acreedores que pagarán en tanto puedan solucionar sus inconvenientes.

Un buen servicio de cobro es clave para un acreedor Para reconocer un deudor moroso solo basta con destacar un aspecto importante y fundamental, y es que no cancela la deuda en la fecha establecida. Aunque se realice con o sin intención, una vez pasada la fecha pactada, no existe justificación que evite ser un deudor moroso. Es preciso destacar que los deudores también tienen derechos, los cuales deben respetarse. Asimismo, ser acreedor de una deuda, no proporciona el derecho de invadir la intimidad o el espacio personal del deudor, así como, no otorga la facultad de difamar al mismo por la deuda que adquirió. Los deudores morosos deben ser tratados personalmente, sin caer en los límites del acoso. De este modo, las técnicas de cobro mediante mensajes o el correo electrónico donde el deudor confirme su recibimiento, son técnicas bastante efectivas. Estados Unidos es un país grande y cada estado posee sus propias leyes y normativas, por lo que el cobro de deudas puede variar dependiendo del estado donde se contrajo la misma. En este sentido, es muy importante el trabajo realizado por abogados especializados en cobros, ya que deben considerar tanto los derechos de los acreedores como de los deudores. Es por eso que, el Grupo Legal Gebeloff ofrece asesoría gratuita y personalizada, con el fin de proporcionar al cliente la seguridad y la solución a su inquietud de saldar la deuda.