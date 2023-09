Estos son los imprescindibles para una vuelta sin complicaciones en un neceser beauty back to school

Para aquellos que les es dificil la vuelta a la rutina, a continuación, unas recomendaciones de lo que podrían convertirse en los favoritos beauty del nuevo curso.

Después de unas relajantes vacaciones, es crucial retomar con determinación y compromiso la rutina de cuidado de piel y cabello. Durante el tiempo que se pasa fuera de casa, se expone la piel y cabello a factores ambientales diversos, como el sol intenso, el viento y la humedad fluctuante. El regreso a la rutina habitual brinda la oportunidad de restaurar la salud y el equilibrio perdidos, permitiendo que la piel respire y el cabello recupere su vitalidad.

Al reanudar los hábitos de cuidado, se proporciona a la piel y cabello la hidratación necesaria para reparar y revitalizar las células dañadas. En el caso de la piel del rostro, realizar una exfoliación suave ayudará a eliminar las células muertas acumuladas, permitiendo que la piel mejore su textura y recobre su brillo natural. Utilizar un tónico equilibrante dentro de la rutina ayuda, no solo a promover la renovación celular de la piel, sino también a prevenir la aparición del acné y a prepararla para la correcta absorción de los productos de cuidado posteriores.

El tónico Step Two de la marca Glowfilter ofrece una exfoliación suave y efectiva gracias a su fórmula única que combina un 5% de AHA (Ácido Glicólico + Ácido Láctico) y BHA (Ácido Salicílico). Esta poderosa combinación elimina con delicadeza las células muertas de la piel, revelando una tez más radiante y rejuvenecida. Además de su acción exfoliante, hidrata profundamente y regula el pH de la piel para mejorar su textura general y embellecer el rostro.

La aplicación regular de productos con ingredientes nutritivos y protectores ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y a restaurar la barrera cutánea, fortaleciendo su capacidad para resistir agresiones externas. En este sentido una buena crema hidratante que se adapte a las necesidades de la piel ayudará a restaurar el equilibrio natural de la barrera cutánea y a mantenerla protegida e hidratada durante más tiempo.

Desde la marca OCEAN by Mar Saura, la crema Ultra Regenerating Cream es un verdadero elixir de rejuvenecimiento y cuidado para la piel. Diseñada con un enfoque excepcional, esta crema está especialmente indicada para una serie de beneficios clave. Su fórmula avanzada hidrata profundamente, brindando un alivio calmante y reduciendo la inflamación de la piel. Además, su capacidad para mantener la humedad es esencial para preservar la vitalidad y elasticidad de la piel a lo largo del tiempo.

La crema también se destaca por sus propiedades regenerativas y nutritivas, ya que trabaja en sinergia para revitalizar la piel desde dentro. Su aplicación regular suaviza y repara de manera efectiva arrugas y líneas de expresión, ayudando a minimizar su apariencia y a devolver un aspecto juvenil y fresco a la piel.

En lo que respecta al cabello, una rutina consistente de cuidado promueve su salud desde la raíz hasta las puntas. La limpieza adecuada elimina los residuos acumulados durante las vacaciones, mientras que la hidratación y el acondicionamiento profundo restauran la suavidad y el brillo natural. En este sentido, el champú vegano de REF Stockholm Weightless Volume Shampoo está especialmente diseñado para añadir volumen sin sobrecargar el cabello, brindando una sensación de ligereza y vitalidad. Sus ingredientes veganos nutren y fortalecen el cabello desde la raíz hasta las puntas, promoviendo una apariencia más densa y completa. Su fórmula suave y libre de sulfatos no solo limpia suavemente el cabello, sino que también respeta el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Para un cabello sano y reparado hasta las puntas, la mascarilla Soin Hydratant de Franck Provost está formulada para cabellos secos, deshidratados y quebradizos, sin volumen ni flexibilidad que necesitan recuperar la salud después del verano. Esta mascarilla repara y fortalece la fibra en profundidad aportando brillo, flexibilidad, suavidad y mejorando la elasticidad de las fibras capilares. Además, reduce la piel seca y las escamas del cuero cabelludo sellando la hidratación en el corazón de la fibra.

El retorno a la rutina capilar también brinda la oportunidad de evaluar cualquier daño causado por la exposición solar y la humedad, permitiendo tomar medidas preventivas para mantener la fortaleza y la elasticidad del cabello. Si se prefiere acudir directamente al profesional de confianza para poner remedio rápidamente a los excesos del verano y llegar perfecta el primer día de oficina, desde los salones profesionales Llongueras proponen el tratamiento Go Shine, un tratamiento apto para todas las melenas, y especialmente indicado para los cabellos finos y apagados. Su exclusiva fórmula aporta un mix esencial de proteínas, densidad y brillo sublime que le devolverá la fuerza y el color que se merece el pelo.

Si, por el contrario, el cabello necesita un tratamiento fortificante reparador, desde los salones Jean Louis David proponen realizarse el tratamiento Go Repair, un tratamiento especialmente indicado para cabellos sensibilizados a muy sensibilizados. Formulado con caviar y 47 vitaminas mantendrán la fibra joven y brillante, mientras se consigue que el cabello luzca reestructurado y revitalizado.

Los amantes de la suplementación saben que un shot de antioxidantes es esencial para cuidar el cabello también desde el interior. La marca Chic&Love estrena los viales 360 Hair Formula, un complemento nutricional bebible que no solo combate la caída del cabello, sino que ayuda a potenciar la calidad de la melena desde la fibra. Su innovadora fórmula compuesta por biotina, zinc, un complejo de vitaminas del grupo B y precursores del colágeno, combaten el envejecimiento prematuro del cabello y uñas mientras mejora su salud y potencia la belleza de la melena.

Si la bandeja de entrada no ha dejado de crecer estas vacaciones, desde ENEA Clínica promueven la ENEA Experience. Tratamientos de bienestar donde regalarse un momento de autocuidado para despejar no solo tu cuerpo sino también la mente. Un masaje drenante manual es un regalo indulgente para el cuerpo y la mente, brindando una sensación de relajación y renovación antes de reintegrarse a la rutina laboral. Este tipo de masajes tienen una serie de beneficios rejuvenecedores que ayudan a aliviar los efectos del estrés y revitalizar el cuerpo como la eliminación de toxinas, reducir la hinchazón de los excesos y mejorar la circulación.

En definitiva, volver a la rutina de cuidado de piel y cabello después de las vacaciones no solo ayuda a mantener una apariencia fresca y radiante, sino que también es una expresión de autocuidado y amor propio. Al restablecer estos hábitos, no solo se recupera la belleza exterior, sino que también se revitaliza la confianza y bienestar internos, creando una base sólida para enfrentar el ritmo de la vida cotidiana con vitalidad y energía renovadas.