Drop Dive Maldives es una escuela de buceo con españoles en el paraíso del buceo

Rasdhoo es una isla de las Maldivas conocida por tener un fondo marino espectacular donde las personas pueden realizar buceo para contemplar las maravillas del océano. Las playas de esta isla también son una oportunidad excelente para disfrutar de un tiempo de relax y realizar una gran variedad de actividades acuáticas con la pareja, los amigos o la familia.

La empresa Drop Dive Maldives es conocida por ofrecer clases de buceo en esta isla paradisíaca. Los instructores a cargo de dichas clases son multilingües con experiencia y conocimiento en el área.

Cómo funciona la escuela de buceo Drop Dive Maldives Drop Dive Maldives Rasdhoo es una escuela de buceo en Rasdhoo que cuenta con profesores de buceo españoles. El objetivo de estos profesores es enseñar a aficionados y profesionales del buceo cómo adentrarse en las islas Maldivas para vivir una experiencia marítima inolvidable. Cada uno de estos profesores trabaja con un máximo de 4 personas por grupo, ya que su propósito es proporcionar formaciones personalizadas, efectivas y cercanas.

Sumado a ello, la empresa brinda a sus clientes instalaciones de aprendizaje, alojamientos y equipos de alta calidad. De esta manera, los mismos pueden aprender a bucear de manera cómoda, a la vez que viven y disfrutan una inmersión completa en Rasdhoo. Por otra parte, el equipo de instructores de Drop Dive Maldives Rasdhoo posee un fuerte compromiso por conservar y proteger la vida marina. Dicho compromiso, conocimiento y experiencia en el área lo transmiten a sus estudiantes para promover una sociedad más respetuosa con el océano y el medioambiente en general.

Drop Dive Maldives, programas de buceo para españoles El objetivo de Drop Dive Maldives es enseñar a todo tipo de clientes (curiosos, aficionados, expertos, turistas, etc.) cómo bucear en Rashdoo de manera efectiva, segura y divertida. Por esta razón, ha incluido una gran variedad de programas adaptados a las necesidades de cada cliente. El programa más básico es el SSI Try Scuba, una prueba de buceo que introduce a las personas en el mundo submarino de la isla. Por otra parte, el curso Open Water Diver, está pensado para quienes han pasado quieren obtener el certificado de buceo internacional. El objetivo del curso o programa es capacitar a los estudiantes para que puedan sumergirse de forma segura en aguas abiertas. Por supuesto, estos estudiantes serán supervisados en todo momento durante las prácticas por instructores expertos. Drop Dive Maldives Rashdoo también ofrece varias especializaciones y programas más avanzados para los más experimentados, como el Advanced Diver Course, Rescue y Dive Pro Courses.

Drop Dive Maldives entrega certificaciones en cada uno de sus programas básicos y avanzados para que sus estudiantes puedan bucear de manera segura y legal las islas Maldivas y otras zonas marítimas internacionales reconocidas