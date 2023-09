Artegrés, el local de porcelánico imitación en madera

Las firmas electrónicas están diseñadas para hacer que los procesos de firma a distancia sean factibles y fáciles de implementar además de legalmente vinculantes En un proceso de firma electrónica intervienen tres actores el emisor, el receptor y el tercero de confianza (que es el proveedor del servicio), este último es quien garantiza que el emisor y receptor se identifiquen correctamente y tengan la certeza de que son los únicos que interactúan en el proceso de firma, también garantiza que el contenido de lo firmado no se altera, que no ha sido interceptado durante la comunicación para que ambos, posteriormente, no puedan repudiar la información previamente recibida y aceptada.