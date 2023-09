El mecanismo legal que ayuda a particulares y autónomos a eliminar por completo sus deudas, con la ayuda de Quita Deudas

Desde 2015, el Gobierno de España diseñó un marco jurídico, vigente desde hacía más de 15 años en la Unión Europea, para proporcionar un alivio a los deudores que se encuentren en una situación económica muy difícil. Este mecanismo legal conocido como Ley de la Segunda Oportunidad sugiere a los deudores renegociar o eliminar sus deudas, teniendo en cuenta su capacidad para normalizar el pago de estas. Para los especialistas jurídicos de Quita Deudas, esta ley representa un alivio para las personas que se encuentran en una situación difícil y supone una oportunidad para iniciar de cero con sus proyectos vitales y empresariales.

Una segunda oportunidad para recuperar la seguridad financiera Si bien la Ley de la Segunda Oportunidad forma parte de un marco normativo relativamente reciente, lo cierto es que es un proyecto que se propuso en varias ocasiones antes de su aprobación, teniendo en cuenta las consecuencias de las crisis económicas de las últimas dos décadas. Esta modalidad que le permite a los deudores eliminar sus deudas ya se venía implementando en otros países de Europa y en Estados Unidos, pero no fue hasta 2015 que se aprobó en España al sancionar el Real Decreto que le dio vía libre a la implementación de este mecanismo legal en el país.

Desde su implementación, las personas sobre endeudadas han podido recibir alivios sustanciales a su situación, accediendo a lo que se conoce como Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) o dicho de otro modo, la eliminación total o parcial de sus deudas. Si bien todas las personas físicas que se encuentren en quiebra económica pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, existen una serie de requisitos a tener en cuenta al momento de solicitar el beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para la Ley de Segunda Oportunidad? En primera instancia, se debe hacer una declaración de insolvencia ante un juez en la que se reconozca, además, que el deudor no fue declarado culpable en concursos de acreedores anteriores, que sus deudas no superan los 5 millones de euros y que no ha sido beneficiado por esta misma ley en los últimos 10 años. Después de esto, se inicia un proceso de mediación con los acreedores para encontrar salidas negociadas al impago, y si esto no es posible, se procede a tramitar la cancelación de la deuda ante las entidades jurídicas competentes, dando por concluida la obligación de pago y procediendo a eliminar las deudas del sistema financiero por completo.

