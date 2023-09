Riot Forge anuncia Bandle Tale: A League of Legends Story™

Se trata de un RPG de artesanía desarrollado por Lazy Bear Games y ambientado en el misterioso y mágico mundo de Ciudad de Bandle Hoy, Riot Forge ha anunciado Bandle Tale: A League of Legends Story™, un RPG de artesanía desarrollado por Lazy Bear Games y ambientado en el misterioso y mágico mundo de Ciudad de Bandle. Asimismo, han confirmado que Song of Nunu: A League of Legends Story™, un juego de aventuras narrativo desarrollado por Tequila Works, llegará el 1 de noviembre de 2023 para Nintendo Switch™ y PC, a través de Steam, GOG y la Epic Games Store, mientras que el lanzamiento en otras consolas se llevará a cabo más adelante. Por su parte, la reserva y la edición de coleccionista del título ya están disponibles.



En el título que acaba de anunciar Riot Forge, Bandle Tale: A League of Legends Story™, los fans jugarán con su propio yordle, los peludos y curiosos habitantes de Ciudad de Bandle. Cuando la red de portales de Ciudad de Bandle deja de funcionar correctamente y el mundo se ve sumido en el caos, os toca poneros manos a la obra y restaurar el equilibrio. Los jugadores deberán reunir suministros y crear artilugios para completar misiones con populares campeones de League of Legends, a fin de salvar Ciudad de Bandle y reunir a sus habitantes. Gracias a su relajada experiencia, este título atraerá a un amplio público de entusiastas de LoL, apasionados de las "experiencias entrañables" y muchos otros.



La compañía pronto anunciará más detalles, como la fecha de lanzamiento del título y de la edición de coleccionista.

"Tanto Song of Nunu como Bandle Tale ponen de manifiesto a la perfección en qué consiste Riot Forge. Colaboramos con desarrolladoras increíblemente creativas, como es el caso de Tequila Works y Lazy Bear Games, que llevan su pasión por contar historias y sus ideas únicas al universo de League of Legends", afirma Andrew Hoffacker, director de Riot Forge. "Estos estudios han creado experiencias de lo más conmovedoras y emotivas, con las que han enriquecido el universo de Runaterra para los fans de LoL y han ofrecido cautivadoras formas de descubrir este inolvidable mundo".

Vídeos

Bandle Tale: A League of Legends Story | Tráiler de presentación oficial