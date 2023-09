PuntoSeguro explica qué requisitos son necesarios para contratar un seguro de vida

Un seguro de vida permite a los padres de familia proteger la vida e intereses de sus hijos y de sus seres queridos cuando estos ya no pueden hacerlo debido a un suceso trágico e inesperado. Este tipo de seguros cubren una gran variedad de necesidades como los gastos funerarios, la educación de los niños e incluso los gastos médicos en caso de enfermedades terminales.

PuntoSeguro explica cuáles son los requisitos para poder contratar un seguro de vida que incluya todas las coberturas necesarias.

Requisitos necesarios para contratar un seguro de vida PuntoSeguro menciona que el primer requisito para contratar un seguro de vida es ser mayor de edad (18 años en España). Existen opciones para contratar un seguro antes de la mayoría de edad, pero la persona debe tener al menos 14 años o más.

Estas opciones siempre incluyen coberturas y beneficios limitados y la regla aplica aún para aquellos que cuentan con discapacidad o problemas de movilidad. Esta empresa también explica que existe una edad máxima para contratar un seguro de vida, la cual oscila entre los 60 y 70 años dependiendo de la póliza y coberturas.

Otro requisito indispensable para contratar un seguro de vida es cumplir con un bienestar adecuado según las exigencias de la aseguradora. Por ello, es común rellenar cuestionarios de salud antes de contratar un seguro de este tipo. Además, resulta complicada o costosa dicha contratación si se sufre de alguna enfermedad. Como requisito final, PuntoSeguro menciona que los asegurados deben tener residencia fiscal y probarla a través de un documento de carácter legal.

Factores importantes antes de contratar un seguro de vida Hay otros requisitos que si bien no son obligatorios PuntoSeguro los da como consejos importantes para tener en cuenta antes de solicitar un seguro de vida. Uno de estos consejos es tener un interés legítimo por la contratación del servicio, es decir, no solicitarlo con intenciones de estafar a la aseguradora.

Es importante mencionar que si una aseguradora puede demostrar que la están estafando el individuo no recibe ningún pago y puede correr con demandas legales. De igual manera, PuntoSeguro recomienda a sus clientes siempre ser honestos al momento de dar los datos exigidos por las aseguradoras.

En muchos casos, las personas no dan información completa de sus estados de salud en los seguros de vida para evitar que sean rechazados por las empresas. Sin embargo, es fundamental comprender que siempre existen opciones de seguro para todo tipo de personas. Por el contrario, violar la ley o engañar a una aseguradora puede traer consecuencias aún mayores que perder un contrato de seguro.

PuntoSeguro cuenta con un comparador de seguros avanzado que ayuda a las personas a encontrar las pólizas y coberturas ideales para cubrir sus necesidades y las de sus seres queridos en caso de fallecimiento u otra situación inesperada.