Tratar la ansiedad en Madrid de la mano de la Clínica Dra. Teresa Aparicio

El trastorno de ansiedad es uno de los problemas de salud mental que más afecta a los españoles. Se estima que seis de cada cien personas en el país lo sufren. Además, este promedio se incrementa en la ciudad de Madrid. Dos de cada tres hogares madrileños sufrieron problemas de salud mental en 2022.

Ante este panorama, muchas personas buscan un psicólogo ansiedad Madrid que permita resolver el malestar emocional de forma oportuna. En la Clínica Dra. Teresa Aparicio hay un equipo completo de profesionales de la salud mental.

¿Qué ofrece un psicólogo de ansiedad en Madrid? Estos profesionales son ideales para ofrecer atención a las personas que presentan síntomas de ansiedad. El psicólogo se encarga de comenzar la consulta de evaluación con una serie de preguntas sobre los episodios sufridos y el malestar experimentado para determinar un diagnóstico y posteriormente realizar el tratamiento psicoterapéutico más acertado.

Entre los diagnósticos más comunes destacan el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), el Trastorno de Pánico (TP o ansiedad paroxística episódica), Agorafobia y las fobias específicas (como miedo a los animales, a las agujas, alturas...). La gravedad de estos trastornos puede variar según el paciente, desde síntomas leves a llegar a ser incapacitantes si no se tratan correctamente.

Tras terminar el proceso de evaluación y el análisis de los síntomas, el psicólogo procede a establecer un plan terapéutico. Entre los tratamientos pueden incluirse la terapia cognitivo-conductual (CBT), la terapia de exposición e incluso terapia grupal. En ocasiones, es preciso trabajar en equipo con un psiquiatra experto para que prescriba medicamentos y poder calmar la angustia para que el trabajo terapéutico sea más efectivo.

¿A qué pacientes puede tratar un psicólogo de ansiedad? La ansiedad afecta principalmente a personas adultas, por lo que la mayoría de consultas de psicólogos ansiedad Madrid están orientadas a este público. Asimismo, a partir de los 20 años de edad, este trastorno se expresa con mayor frecuencia en mujeres, por lo que las consultas se adaptan a sus necesidades.

Así mismo no hay que olvidar que los niños con ansiedad para separarse de sus padres o que tienen miedos sobrevalorados, pueden llegar a ser adultos con ansiedad y conviene que reciban atención para prevenirlo.

Los profesionales de la zona también atienden a personas de la tercera edad. En este sentido, los más afectados en España suelen ser los mayores de 80 años. No obstante, algunos psicólogos reciben a niños y adolescentes en sus consultas, ya que este público puede desarrollar síntomas de ansiedad entre los 10 y los 14 años según el contexto donde viva. Para obtener una atención acorde al rango de edad, se recomienda acudir a la Clínica Dra. Teresa Aparicio. Además de ofrecer un servicio de patología del adulto y tercera edad, el centro de salud cuenta con psicólogos especializados en ansiedad infantil y en adolescentes.

Los psicólogos son los profesionales indicados para tratar la ansiedad, tanto si es crónica como si se trata de ataques puntuales. De la mano de la Clínica Dra. Teresa Aparicio, las personas que se encuentren en Madrid cuentan con una buena oferta de estos profesionales en la zona, trabajando en equipo multidisciplinar.