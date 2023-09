Talent Academy by Fujitsu incorpora a sus primeros talentos a la organización

Talent Academy by Fujitsu es una iniciativa puesta en marcha desde Fujitsu España, cuya 1ª Promoción de Talentos finalizó el pasado 31 de julio. Esta iniciativa pretende materializar el compromiso de la multinacional con la atracción y retención del talento joven que comienza a incorporarse al mercado laboral Para ello, desde Fujitsu se ha seleccionado a un grupo de jóvenes, que estaban finalizando sus grados y máster en estudios STEM en distintas universidades, con el objetivo de que entraran a formar parte de este novedoso programa.

Con esta iniciativa de compromiso con el talento joven, Fujitsu pretende ofrecer a los jóvenes universitarios una experiencia profesional diferencial en una de las compañías tecnológicas mejor posicionadas globalmente. Desde Fujitsu confían en poder seguir desarrollando este proyecto en los siguientes años, gracias al éxito logrado en esta convocatoria.

Talent Academy by Fujitsu y su programa formativo

Los alumnos seleccionados han estado participando en una formación exclusiva acerca de las tecnologías más demandadas por el mercado, con un alto componente práctico e impartida por destacados profesionales de cada uno de estos ámbitos tecnológicos de la multinacional.

El programa está estructurado en distintos itinerarios formativos, alineados con las grandes áreas de negocio y orientados a su futuro desempeño dentro de los servicios y proyectos de Fujitsu. Una vez completado el programa, los participantes obtienen un certificado de capacitación avalado por Fujitsu y certificaciones patrocinadas por los fabricantes colaboradores.

Dentro de los distintos itinerarios formativos, los alumnos han podido profundizar en contenidos horizontales orientados al conocimiento de los entornos Cloud, a la evolución hacia modelos y metodologías DevOps, las arquitecturas de contenedorización y microservicios y las distintas tecnologías de automatización de sistemas TI. Posteriormente, los contenidos se han especializado en distintas Keys Focus Areas (KFA) como las relacionadas con los servicios de Data Center and Multicloud Services, WorKplace Services, Cybersecurity, Networks. Applications o Digital Transformation. También han podido conocer de primera mano cómo se aplican en clientes reales tecnologías emergentes como la IA, la computación de alto rendimiento (HPC) o las tecnologías cuánticas.

Después de 9 semanas de capacitación y acompañamiento dentro de las unidades de Delivery de Fujitsu, se ha iniciado el tránsito de estos nuevos talentos a distintos equipos de trabajo donde se están incorporando de manera progresiva, con un proceso de on-boarding personalizado y ajustado a sus preferencias de desarrollo profesional. Los nuevos talentos comienzan así un competitivo plan de carrera dentro de Fujitsu, donde podrán especializarse en múltiples ámbitos tecnológicos y trabajar para grandes proyectos nacionales e internacionales.

Para Rosa Rubio, Head of Employee Experience and Engagement de Delivery España de Fujitsu España, "Ha sido una gran experiencia poder participar en el desarrollo de esta primera edición del programa Talent Academy by Fujitsu, nuestra iniciativa insignia de atracción de talento joven universitario y que refleja nuestro compromiso continuo con la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible en el sector tecnológico. Este programa surge como respuesta a la creciente demanda de profesionales altamente capacitados en el ámbito TI. No solo se trata de reclutar jóvenes prometedores, sino de proporcionarles un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo profesional. Creemos en nutrir el talento desde una etapa temprana, brindando oportunidades de capacitación, mentoría y participación en proyectos líderes del sector tecnológico".

"Estamos emocionados de dar la bienvenida a los futuros líderes del sector TI. Reconocemos la fuerza impulsora que radica en la frescura de las mentes jóvenes y en su capacidad para afrontar desafíos complejos con ideas audaces y soluciones creativas", concluye Rubio.