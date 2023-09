Diego Galizia, nuevo Marketing Manager de The Valley

Su misión será la de desarrollar la estrategia comercial y de marketing, así como de impulsar y dirigir los planes de comunicación de la compañía The Valley ha nombrado aDiego Galizia comonuevo Marketing Manager. Entre sus funciones principales estarán diseñar, implementar y supervisar la estrategia general de marketing de la compañía en el mercado español con el fin de impulsar el desarrollo de negocio y fortalecer la marca.

Galizia, como nuevo líder de esta área, se encargará no solo de desarrollar un plan de marketing que responda las necesidades reales del mercado, sino también de liderar el equipo para el cumplimiento de la estrategia, velando por la excelencia del producto y servicio que ofrece la escuela.

Hasta su incorporación en The Valley, Galizia cuenta con una amplia trayectoria profesional en la que ha trabajado en diversas industrias: desde empresas multinacionales de consumo masivo, como Mondelez International y CCU Chile, pasando por un laboratorio farmacéutico internacional, Laboratorio Elea Phoenix (Grupo Chemo), y también en startups tecnológicas (EdTech y Marketplace), liderando marcas de gran reconocimiento mundial como Milka, Toblerone, Oreo, Chips Ahoy!, Heineken, ClearBlue, entre otras.

"Actualmente, la educación tiene un rol importante dentro de la sociedad. Con la digitalización y los avances tecnológicos que estamos experimentando en los últimos años, existe la necesidad de estar constantemente formados. En este sentido, en The Valley tenemos la gran responsabilidad de acompañar a nuestros alumnos a lo largo de su desarrollo y así contribuir a la sociedad con profesionales más preparados", afirma Galizia.

Licenciado en Comercialización Internacional por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Galizia comenzó su carrera profesional en el área de Supply Chain y Project Management y, actualmente, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en Marketing y comercialización de diversos productos y servicios para diferentes mercados internacionales, principalmente en España y Latinoamérica.