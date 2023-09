Wayra (Telefónica) apuesta por BCAS, la startup líder en financiación y formación para estudiantes

BCAS, la edtech que ofrece a estudiantes un modelo de financiación cercano, flexible y democrático como alternativa innovadora a la banca tradicional, ha recibido un nuevo impulso de capital de la mano de Wayra (Telefónica) y Extension Fund Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, y Extension Fund han confirmado recientemente su adhesión al último tramo de su ronda semilla donde participan Zubilabs, Orilla Assets Management entre otros ángeles inversores independientes. El objetivo de esta ampliación es proporcionar a la startup madrileña un refuerzo estratégico de cara a las financiaciones que ya están negociando en su ronda Serie A, que se ha abierto oficialmente durante las últimas semanas.

BCAS continúa con paso firme en su crecimiento tras varios reconocimientos alcanzados en los últimos meses. La startup fue distinguida en la pasada edición del South Summit por su modelo de negocio disruptivo en el sector educativo, el cual facilita el acceso de los estudiantes a las formaciones más demandadas en el mercado permitiendo que este coste de dichos estudios se asuma y sea reintegrado exclusivamente cuando se cumplan unas mínimas condiciones de empleo y sueldo por parte del estudiante.

Bosco González del Valle, cofundador y CEO de BCAS, afirma que "el reskilling y upskilling es un problema global, validado por grandes corporaciones y discutido durante el World Economic Forum. La compañía está muy bien posicionada en un mercado creciente y esto siempre es un gran indicador. Se puede cambiar la brecha socioeconómica que existe en cuanto a formación y ese es el foco de negocio".

"BCAS es un proyecto apasionante para los jóvenes, ya que les permite el acceso a una educación superior de calidad e igualdad de condiciones para acceder en un futuro a un mercado laboral cada vez más competitivo. Desde Wayra, se pondrán todos los servicios disponibles para que este proyecto siga creciendo año a año y vea cada vez más estudiantes beneficiados", afirma Paloma Castellano, Directora de Wayra Madrid.

Gracias a esta nueva colaboración con Wayra, BCAS podrá acceder a una red completa de inversores globales, espacios de trabajo 100% equipados en sus hubs de Madrid y Barcelona, así como participar en los eventos de la compañía, para generar un networking de calidad con actores clave del ecosistema emprendedor español. Además, recientemente fueron invitados a "Reskilling for Employment" una iniciativa European Round Table for Industry (ERT) para impulsar la recualificación y la empleabilidad.

Por su lado, Extension Fund que, ya participaba en la estructura de capital de la compañía a través de deuda, afirma a través de Ignacio Moro, Managing Partner, "la solución de financiación de BCAS para jóvenes estudiantes es clave para tejer una fuerza laboral más competitiva y adaptada a la digitalización de la economía en el ámbito europeo y poder dar así cobertura al incremento de demanda por compañías españolas e internacionales de este tipo de habilidades y conocimientos".

Asimismo, la entrada de Wayra y Extension Fund servirá para reforzar la captación de talento, además de mejorar la estructura tecnológica y operativa de sus productos y soluciones. En este sentido, la startup emplea una metodología totalmente disruptiva en el sector, puesto que ha sido la primera plataforma en aplicar financiación ISA a los estudiantes que no dispongan del capital suficiente para cursar sus estudios superiores.

Esta apuesta de Wayra y Extension Fund acompaña el crecimiento sostenible y exitoso alcanzado por BCAS en los últimos años en los que ha doblado facturación cada curso académico. La startup prevé sostener esa tendencia y seguir creciendo un 100% en los próximos años e internacionalizar su negocio.