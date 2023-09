Bla Clinic continúa imparable su expansión de la mano de Tormo Franquicias Consulting

La red de logopedia por excelencia en franquicia, inaugura otro centro en Madrid, siendo una de las marcas con mayor proyección en servicios de salud especializada El reconocido grupo de centros de logopedia Bla Clinic, anuncia la apertura de otro centro franquiciado más en la capital madrileña. Con 17 años de trayectoria profesional, la marca franquiciadora se ha convertido en una de las mejores elecciones para profesionales con experiencia en la rama de logopedia que quieran tener un negocio propio con el respaldo de un grupo como Bla Clinic. También es apta para inversores que han visto en este nicho de mercado una gran oportunidad de inversión por su elevada demanda y amplia rentabilidad.

Tormo Franquicias Consulting, una alianza estratégica

Bla Clinic ha reforzado su compromiso en la expansión de su red de franquicia, con la colaboración de una de las principales consultoras de franquicia de España, Tormo Franquicias Consulting.

Desde el equipo responsable de su expansión en la consultora, destacan los motivos por los que Bla Clinic tiene buena acogida en el sector de salud y clínicas especializadas: "Bla Clinic ha creado un modelo único en el sector de las franquicias, cubriendo un nicho de mercado hasta el momento no explotado. Además, su estructura y metodología propia, combinada con unas condiciones de adhesión competitivas y económicas, han convertido a Bla Clinic en la franquicia de logopedia preferida por emprendedores y grupos inversores".

La buena experiencia de sus franquiciados, el mejor respaldo de marca

César García, franquiciado del grupo Bla Clinic en Segovia, destaca el trato familiar y el soporte continuo y comprometido que ha recibido del equipo desde el primer momento. También apunta que la logopedia es una disciplina con amplio potencial de crecimiento, ya que se enfoca al público infantil y adulto y trata problemas de disfonías, tartamudez e incluso, problemas para hablar en público. César anima a profesionales del sector a apostar por la franquicia: "En BlaClinic se trabaja de una manera muy cuidada, en la que el menor detalle cuenta, con un sistema de trabajo muy novedoso y eso marca la diferencia con otros lugares. Sin duda, lo recomendaría, ya que se trata de un modelo muy bien planteado, con un respaldo constante por parte de la central y, como ya he dicho, cuentan con una metodología muy innovadora".

La última apertura que ha gestionado Tormo Franquicias Consulting en Madrid, reafirma la versatilidad del modelo de franquicia para perfiles inversores. En la capital, los franquiciados gestionarán el centro como inversores, recibiendo la ayuda íntegra del equipo directivo en la selección de profesionales logopedas, gestión del proyecto, puesta en marcha y operativa diaria con pacientes.

Grupo de logopedia con proyección en el sector y en franquicia

Actualmente la marca cuenta con una red mixta de centros propios y franquiciados distribuidos por el territorio nacional y, tal y como apunta el equipo de Tormo Franquicias Consulting, tras los buenos resultados en la expansión de Bla Clinic: "es una marca que dará mucho que hablar durante los próximos años en el ámbito de la franquicia, ya que el potencial de aperturas no ha hecho más que empezar".