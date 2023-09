Las imágenes de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, ¿Recuerdan? echándose unas risas es sencillamente bochornosa. Como dijo Alberto Núñez Feijóo, se trata de una reunión inaudita y de una anomalía democrática que desautoriza a la justicia española y a nuestro Estado de Derecho. Se dijo también, si Sánchez no la cesa se convierte en cómplice del esperpento. Pero evidentemente, Yolanda Díaz no fue por libre a Bruselas, y su gestión es perfectamente coherente con la estrategia de Sánchez.



Ante situaciones como estas, en mi modesta opinión, creo que necesitamos más que nunca altura política para no ceder a los chantajes de los que quieren destruir la Constitución, y para eso habría un camino claro: establecer entre los grandes partidos constitucionalistas, PP y PSOE, unos imprescindibles pactos de Estado, comenzando por la regeneración democrática y siguiendo los servicios públicos. Supongo que esa será la línea argumental de la investidura de Núñez Feijóo.