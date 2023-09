Esta Iglesia mundanizada y esta sociedad sin Dios tienen que desaparecer

Fíjense que comienzo señalado a la Iglesia Católica, solo queda un resto de la Iglesia que Cristo fundó, y hay muchos ídolos pero un SOLO DIOS VERDADERO. Cristo ya lo anunció con toda claridad, si la casa se edifica sobre arena, vendrán las lluvias, las tormentas y se derrumbará, pero la casa edificada sobre piedra, soportará todas las tormentas, borrascas, huracanes, terremotos, inundaciones y todo mal que pueda venir, seguirá firme, erguida, inquebrantable. La Iglesia fundada por Cristo es el mismo Cristo y todos los bautizados que forman con EL UN CUERPO MISTICO, pero es imprescindible tener una Fe verdadera, firme, absoluta, inquebrantable en EL, QUE ES EL HIJO DE DIOS Y POR TANTO DIOS COMO SU PADRE.

Es evidente que esa Fe inquebrantable, se ha perdido en muchos lugares de la Iglesia Católica, y por tanto la casa ya no está cimentada sobre piedra, sino sobre arena. Y así vemos como la sociedad está totalmente desquiciada.

Porque los valores cristianos en que se sustentaba, y que recibía de la Iglesia Católica, han desaparecido. Y aquella parábola de Cristo sobre la casa edificada sobre tierra, está en plena ebullición, y ocurren unos fenómenos atmosféricos que están arrasando, destruyendo y arruinando a muchísimas personas, con infinidad de tragedias que está sufriendo esta sociedad. Solo ha resistido un resto que edificó su vida sobre piedra, res decir, CON UNA FE INQUEBRANTABLE EN CRISTO JESUS, SU UNICO DIOS Y SALVADOR. Todavía la Iglesia Católica, me refiero a los falsos pastores, pueden rectificar y propagar UNA FE CIERTA, VERDADERA, INQUEBRANTABLE DE LA GLORIA DE DIOS Y EN LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS. Los avisos celestiales creo que están bien claros, no seamos tan necios que optemos por nuestra destrucción.