Anuncios y silencios

Hace días pudimos leer en Prensa, lo que extraído de la Ley Orgánica LOMLOE o “Ley Celaá”, formará parte del currículo escolar, para las ikastolas y centros concertados en el curso 2023-24, a falta de aprobarse la tan cuestionada Ley vasca de Educación y conocerse el resto menos explícito del currículo.

Pienso que lo enviado a los centros públicos, incluye y-o se le adjunta nuevas contenidos educativos en “valores” como Ideología de género y Educación sexual. Al final del curso pasado, en talleres con ese cartel tan pedagógico, aleccionaron a alumnos de 10-12 años, a favor de aplicarse en exploraciones conjuntas y prácticas para el logro del placer sexual estimulando zonas genitoanales…...y esto no se corresponde con lo que anuncian.

Intuyendo objetivos y resultados, acudí al local de Gehitu (asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en Donostia, donde la asociación de padres con hijos menores trans, NAIZEN (sin ánimo de lucro y orientadores de género voluntarios), imparte en los cuatro herrialdes una charla abierta los primeros martes de mes. Dieron testimonio jóvenes entre 15 y 18 años en diferentes fases del proceso transgénero o transexual. Explicaban como se sienten medicados con bloqueadores de la pubertad y hormonación cruzada, prescritos por el endocrino (previa valoración psiquiátrica). También testimonio de quienes pasaron a la fase quirúrgica para el cambio fisiológico opuesto al sexo biológico original, siendo el centro de referencia para medicina de género o intersexual en Euskadi. el Hospital de Cruces.

Mucha humanidad en un ambiente con gran dosis de optimismo, sin dramas ni victimismo, más bien lo contrario, para acompañar a transicionar hacia el sexo opuesto. Orientadores muy profesionales como acompañantes de un proceso que lo habrán vivido personalmente o con algún familiar, de manera abierta dando su testimonio pasado o proceso en curso. Inolvidable encuentro por entrañable; una lección de escuela de la vida de unos jóvenes animados y muy resueltos acompañados por familiares muy cercanos (padres o abuelos) imposible de suplirla con toneladas de literatura… que anima a repetir.

Confrontando los episodios escuchados y las percepciones recogidas, con lo que sé y me resuena, siento que a pesar de su buena intención, se equivocan. No dudo de su bien hacer pero desconfío de su buen saber, pues orientar a adolescentes hacia soluciones médico-clínicas (mutilación, castración e implantación) de alto costo (en EEUU 70.000 dólares) en una institución pública fácilmente avenida a conflicto de intereses, supone un doble quebranto: económico para las arcas públicas y vital a largo plazo para esos hoy jóvenes. Las argumento desde la justificación por la que ya dan marcha atrás como asegura la Junta de Salud y Bienestar de Suecia: “Después de décadas se ha comprobado que los riesgos superan a los beneficios”, coincidente con Noruega, Finlandia, Reino Unido y otros más estrictos en 19 estados de EEUU (de 25.000 dólares de multa hasta 10 años de cárcel en Idaho por abuso infantil a médicos que no abandonen esas prácticas).

Esos jóvenes son más normales que la mayoría de quienes les diferencian y hasta estigmatizan. Desde su singularidad, se les percibe lucidez, ingenio, talento expresivo, sensibilidad y dones muy especiales. Rasgos que corresponden a personas con un balance mejorado en sus hemisferios cerebrales y en su androgeneidad mental (no bisexualidad genital), que al equiparar con los de esa mayoría de “machotes” que predomina en su entorno escolar, procede orientar a estos segundos y acompañar para que despierten su parte femenina, imaginativa, sensitiva, creativa...y luzcan más.

Pero esto no interesa a quienes diseñan los programas educativos. Tampoco que entre esa gran mayoría con luz tenue, reluzcan niños brillantes con luz propia, razón por la cual les adoctrinan con ideologías de género hasta apagarlos por castración espiritual. Al resto de “machotes”, hipersexualizarlos aún más… para que luzcan aún menos.

¿Y las niñas? Son las que mas demandan el cambio de sexo, no porque quieren ser hombres, sino porque no quieren ser mujeres al desamparo de gobiernos machos con mentalidad y leyes machistas, aunque lo maquillen con sentencias que injustamente penalizan a hombres separados.

Orientar sobre transexualidad y transgenerismo a edades donde no alcanzan discernir y se les puede dirigir fácilmente hacia algo que nunca han dado muestras de querer saber ni tendencia de ello, es avasallar a la infancia a costa de enturbiar el alma de nuestros niños por adoctrinamiento y abuso infantil.

Si así fuese ¿qué dicen el lehendakari de todos y líderes de la oposición, con una EH-Bildu que hoy, a pesar de lo ya conocido, no se cuestiona nada de nada sobre la agenda aplicada a las dos temáticas básicas: Sanidad y Educación con protocolos impuestos desde instancias ajenas al Gobierno Vasco? Callan igual sus votantes, ¿por rebañismo o por ignorancia consciente y voluntaria?

Desde el espíritu y la letra del Estatuto de Gernika, el Sr Urkullu es quien debe decidir qué valores se implantan en las ikastolas, y no el gobierno central ni personas ajenas a su ámbito institucional y académico. Hacerlo de otra manera, es muestra de tibieza y desafecto al Estatuto; a su vez incurrir en flagrante contradicción, cuando por una parte se queja al anunciar “La erosión silenciada del Estatuto” ante la progresiva pérdida de soberanía por la acción recentralizadora del gobierno de España, y por otra -a diferencia de las seis CCAAs que se han negado-, acepta, incluso promueve impartir valores educativos básicos, según contenidos trazados por organismos y equipos ajenos a su equipo asesor con lo que de agravio supone al Estatuto de Autonomía. Ajenos a nuestra cultura y valores morales, además de no elegidos democráticamente, como son la OMS y UNICEF con su agenda para educación sexual desde infantil: “Standards for Sexuality Education in Europe”.

¿No le bastan las causas ocultadas que vienen provocando la creciente estadística de suicidios infantiles, para seguir enredando con y trastornando a los niños, al imponer la ESI (Educación Sexual Integral) de otros gobiernos en nuestras ikastolas? Talleres operativos y literatura con contenidos pornográficos sin derecho a objeción por el profesorado (con amenaza de multa de hasta 60.000 euros) ni a oponerse ningún padre a riesgo de hasta perder hasta la custodia del hijo por inasistencia a esas clases. ¿Qué les va tanto en ello que actúan como abducidos, si luego no son capaces de reconocer y remediar el deterioro vital y quebranto humano que producen? Lo hemos visto en estos tres años en la estadística…..incluso a la baja.

Si tras medio siglo de desarrollo soberanista que ya no da mas de si, siguen priorizando a costa de hacer dejación en otros ámbitos, es jugar con un pueblo al que hoy obligan a ceder esa importante cota de una soberanía que con tantas lágrimas y sudor pudimos conseguir en Educación. Traicionar a nuestra cultura e idiosincrasia al renegar a un derechos de su propio pueblo.

Sr Otegi, con su mirar para otro lado en un tema clave para cualquier comunidad de progreso, guardando silencio solo por no molestar, es doble traición a coro con todos los sindicatos de la enseñanza y sus medios de prensa. ¿Es que acaso solo les interesan los afiliados-votantes ignorando a los adoctrinados-inocentes? De esa manera no sirven más que a sus votantes y a su causa e importancia personal…...olvidando la de nuestros menores.

Y este pueblo, como fiel arquetipo de “El hombre mediocre”, vota, calla, dormita y fantasea al permitir comerciar a sectarios que lideran su política con nuestra soberanía y el señuelo de su independencia. “Ustel Herria edo Euskal Irría. ¡Cuanta cobardía! ¿Que estamos eligiendo ser con nuestros silencios cómplices? He abierto la caja de Euskal Herria y resulta que estaba vacía. Me entran escalofríos al pensar si aún hay alguien vivo ahí fuera”. Adostazun guztiz...milesker poetari.

El tema de la educación sexual no es ni político, ni administrativo, ni ideológico. Así, no deben tener cabida en él, quienes se dedican a esas áreas y menos aún quienes aleccionan e influyen con ideologías de género hasta en quienes les toca sancionar y hasta dictar sentencias sobre ello.

El bienestar sexual (no forzosamente el placer sexual) es ciencia, psicología, antropología y espiritualidad. Desde este enfoque científico, objetivo y desideologizado, sí se debe educar en el aula desde la infancia. Todo un gran reto, ya que la sexualidad es compleja, porque desconocemos la función y dimensión evolutivo-espiritual de su energía…...como para banalizarla al “juguetear”, frivolizar, explorar y hasta comerciar con la sexualidad.

A la dificultad para reeducar a “nativos digitales” por la carga omnipresente de pornografía a la que tienen acceso, se le añade la carga de moralidad y afán de censura informativa de muchos padres con una actitud reaccionaria hasta el fanatismo y negligente hasta la irresponsabilidad….hay que ganárselos.

Si desde edades tempranas los niños no se sienten cómodos hablando de las partes de su cuerpo o haciendo preguntas sobre el mismo, se sentirán preocupados y abrumados en su desarrollo: cambios corporales, dudas sobre su identidad sexual, prácticas de riesgo o posibles situaciones abusivas. Un ambiente de silencio, vergüenza y secretismo desprotege a los jóvenes e impide que adopten un enfoque positivo sobre la propia sexualidad.

El antropólogo y médico chileno José Ingenieros escribe en su libro: “El hombre mediocre”: Cada individuo es el producto de dos factores: la herencia y la educación. La primera le provee de los órganos y las funciones mentales que le transmiten las generaciones precedentes; la segunda es el resultado de las múltiples influencias del medio social en que el individuo es obligado a vivir. El niño desarróllase como un animal de la especie humana, hasta que empieza a distinguir las cosas inertes de los seres vivos. Más tarde, las variaciones adquiridas en el curso de su experiencia individual puede que ese hombre se caracterice como una persona diferenciada dentro de la sociedad en que vive.

El arranque debe partir desde esa ciencia de la experiencia y la observación. Todo un desafío para quienes deberían diseñar programas educativos para los niños, pero trazados con un lápiz bien afilado y mucha borragoma…...y rechazar diseños ajenos de brocha gorda e intenciones muy sospechosas.

Un programa docente de sana intención, separa lo que es educar sexualmente recorriendo el “mapa” de la anatomía, fisiología y biología humanas, de lo que es aleccionar a favor de una sexualidad operativa a edades impropias con la masturbación desde la infancia. Interferir con imágenes y lecciones de impacto psicoemocional con las que ya van equipando la biblioteca de las ikastolas, perturba el natural y progresivo despertar evolutivo de las memorias del cerebro que ya traen los niños antes de que sus padres les concibieran. Forzar los ritmos de crecimiento de un niño, es una violación a su intimidad e inocencia...y está recogido en el Código Penal como perversión de menores.

Dado el caso, no será el Sr Bildarratz quien rinda cuentas con la justicia, sino quien de manera obediente lleve a cabo el programa que se ha dejado endosar el PNV con el silencio de EH-Bildu. Aún teniendo derecho a negarse y denunciarlo, se han plegado a cambio de su cota de poder político y a costa de empobrecer a la comunidad vasca de su principal riqueza… los niños.

“Ojalá seamos desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestras conciencias o violan nuestro sentido común”. (Eduardo Galeano).