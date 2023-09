​Rubiales y su egoísmo

Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Evangelio es claro, pero no se le atiende, de modo que un reto pendiente en nuestros días sigue siendo una mirada adecuada hacia la mujer. En este sentido, entiendo que se denuncie algo que provoca muchas reacciones (sobre todo, tristeza) y es considerarla como objeto de deseo, como ocasión de satisfacción de cualquier tipo de pasión, cuando debiera suscitar admiración tanto por su ser personal como por su carácter propio. Es un templo.



Así, episodios como el ocurrido en torno a la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, más allá de la anécdota que puede dar lugar a distintas interpretaciones, apunta a la raíz de tantos conflictos entre un hombre y una mujer: esa mirada que no permite ver la feminidad en toda su plenitud. Esto es un problema también para el hombre, que queda circunscrito a la burbuja de su egoísmo en lugar de abrirse a un escenario de verdadera libertad, la que deriva de que el corazón se desligue de obstáculos no sólo externos, sino también internos. El hombre es un caballo (instintos, pulsiones…) pero también, y sobre todo, un jinete.

Dicho desenfoque de la mirada requiere estar atentos, pues puede traducirse en actos inapropiados, fuera de lugar, como el beso de Rubiales (ha sido un gesto indecoroso, maleducado, pero no una agresión sexual. No confundamos. Hay que ser austero y honesto en el uso del lenguaje) aunque también en otros de menor o mayor violencia que las mujeres soportan en su vida cotidiana, a veces hasta el extremo. Cuántas veces tienen que huir, esquivar, esconderse, defenderse incluso en el matrimonio, que algunos malinterpretan como una licencia para poder obrar con la esposa del modo como le apetezca.