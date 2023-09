'Mis miedos y mis esperanzas' es el poemario de una guerrera que los lectores no pueden dejar pasar

Editorial Caligrama saca al mercado una obra bilingüe que demuestra que los versos son el arma de expresión más potente que existe.

«Poco después de cumplir los seis años, sufriste una sepsis meningocócica que, como secuela, te dejó la amputación del pie derecho, numerosas cicatrices por todo el cuerpo y problemas subsecuentes en el brazo derecho. En menos de una década te practicaron catorce intervenciones quirúrgicas con anestesia general. A partir de ahí tuviste que reducir tu mundo al colegio y a tu familia». Son palabras de la madre de la autora de Mis miedos y mis esperanzas, una obra personalísima, casi un campo de batalla, en la que Sara Liras se muestra a corazón abierto y demuestra su enorme capacidad para conectar emocionalmente con los lectores.

Las páginas de este volumen tan inspirador recogen poemas escritos entre 2007 y 2020. Hasta el momento presente, todos estos versos habían permanecido al margen de miradas ajenas, atornillados con celo a su cuaderno de viaje. Ahora ven la luz con la intención de compartir los sentimientos más profundos de una mujer que se ha visto obligada a mudar la piel varias veces en la vida para seguir adelante. Algunos de los poemas son un grito desgarrador desde el fondo de su alma, otros funcionan como denuncia de las injusticias sociales que rodean a la sociedad y otros muchos ahondan en la condición humana, en la identidad y en el sentido de la existencia desde lo cotidiano.

Hay que señalar que el volumen viene acompañado de unas magníficas ilustraciones que redondean perfectamente unos textos que sirven de palanca para que el lector lleve a cabo la máxima platónica de conocerse a sí mismo y se plante ante un espejo para hacerse las preguntas adecuadas. Igualmente, es conveniente afirmar que viene escrito en español y en inglés, lo que supone un valor añadido. En ambos idiomas se percibe el enorme poder de conexión emocional de la que Liras es capaz: «Mis miedos me han fortalecido y mis esperanzas me empujan hacia delante», asegura.

Antes de cerrar esta nota, no estaría de más paladear la finura y rotundidad de unos versos que han llegado para instalarse en el colectivo de la sociedad.

Humo y trompetas que rompieron las estrellas.

Fuego y sirenas inundando este cielo.

Desgarro, miedo e ira;

conductores de esta vida.

Venganza, entierro, herida;

los restos que terminan.

La autora Sara Liras se describe a sí misma como una aprendiza, artista, lingüista, organizadora, activista, superviviente y, más recientemente, madre. Nacida en Madrid, graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Alcalá de Henares y con un máster en Gestión de la Información por la Universidad del Oeste de Inglaterra (Bristol), esta inquieta intelectual reside y trabaja desde hace una década en la preciosa ciudad inglesa de Bath, donde ha formado su propia familia anglo-hispana.

